El alcalde de Castroverde competirá con Tomé por la dirección del partido en Lugo

El alcalde de Castroverde, Xosé María Arias, volverá a competir por la dirección del PSOE en la provincia de Lugo. Es la tercera vez que opta a esta responsabilidad y esta vez se enfrentará al presidente de la Diputación y alcalde de Monforte, José Tomé, de cuyo gobierno él forma parte. La actual secretaria provincial, la mariñana Patricia Otero, no aspira a revalidar el cargo.

El proceso para continuar con la renovación de órganos tras la elección de Valentín González Formoso como secretario general del PSdeG continúa y esta tarde la ejecutiva provincial, a cuyo frente está Patricia Otero, se reunirá para abordar el calendario de las primarias. Lo hará una hora después de que Arias lance su precandidatura a las puertas de la sede del partido, en la Rúa Salmón, ya que asegura que no se le permitió hacerlo en el interior. "Parece que non se ve ben que eu me presente esta candidatura", lamentó.

Arias estará acompañado por varios alcaldes, como la regidora de Guitiriz, Marisol Morandeira, que acaba de entrar en la ejecutiva gallega; el de Navia de Suarna, José Fernández, y el de Sarria, Claudio Garrido, además de portavoces y militantes de otros ayuntamientos.

Como en otras ocasiones, Arias da un paso adelante porque considera que en la provincia de Lugo el partido está "abandonado". "Non hai partido", dice, y destaca que no solo es importante la presencia institucional sino que debe haber vida orgánica, y en su opinión esta no existe desde hace tiempo. Arias cree que las pequeñas agrupaciones, como podría ser la suya, se sienten abandonadas. "En moitos sitios bátense o lombo contra maiorías absolutas do PP e non teñen ningún apoio. Fai falta algo máis que visitalas cada catro anos para ver se fan listas", afirma el regidor de Castroverde.

"A miña lealdade co partido e con Tomé é indiscutible", asegura Xosé María Arias

El alcalde asegura que la candidatura alternativa a Tomé que pretende formalizar no es fruto del malestar de alcaldes y militantes con la gestión de este en la Diputación, de cuyo gobierno él mismo forma parte. "A miña lealdade co partido e con Tomé é indiscutible", dice. Sin embargo, cree que el partido necesita mucha dedicación y que es difícil compaginar esta con la labor institucional. Así, asegura que, en el hipotético caso de que él ganara la secretaría general, no dejaría la acta de diputado provincial en este momento, porque falta año y medio para las elecciones municipales, "pero teño claro que despois si o faría". Actualmente, Tomé ya es presidente de la ejecutiva provincial, pero este es un puesto más honorífico que de gestión. Ahora aspira a la secretaría provincial y, a falta de saber si la candidatura de Arias llega al final y qué apoyos podría tener, no se prevé que el monfortino tenga dificultades para alcanzarla.

Por lo que respecta a Arias, esta es la tercera vez que se presenta. En 2017 compitió con Álvaro Santos y en 2019, con Otero. En ambos casos superó los 300 votos, frente a los más de 700 de sus rivales.

Las cuentas que hacen Arias y la gente que le acompaña es que podrían contar con el apoyo de aproximadamente la misma proporción de militantes, cerca de un 25%, que en las recientes primarias gallegas apoyaron a Gonzalo Caballero, y alrededor de otros tantos que no estarían del todo satisfechos con la gestión de Tomé. Con todo, este no parece tener una gran contestación y entre los apoyos a Caballero puede que haya quien no olvide que, en 2019, el alcalde de Castroverde no estuvo con ellos sino que compitió con Otero, que era la candidata del aparato, aunque el distanciamiento llegó pronto. Caballero dio poco papel a la mariñana, que ahora se centrará en su labor parlamentaria, y hace unos meses hubo un movimiento para desestabilizarla que algunos atribuyeron al círculo del secretario general.

Un verso 'libre'

Xosé María Arias se puede considerar en algunos aspectos un verso libre en el partido. Es habitual que vaya contra el aparato, aunque en cierta medida también forma parte de él. Es alcalde desde hace varios lustros y en distintos periodos fue diputado provincial. Recientemente, en el proceso para nombrar la delegación lucense que acudiría al congreso federal de Valencia, Arias también presentó una candidatura alternativa. Finalmente se integró en la que encabezó el presidente de la Diputación. En un primer momento, Arias también estaba entre los nombres propuestos desde Lugo para formar parte de la nueva ejecutiva gallega, aunque finalmente no entró en ella.