Alberta Lorenzo: "A investigación é o meu vicio, para min é como un puzle"

A doutora en Arquitectura pola Universidade da Coruña Alberta Lorenzo vén de acadar o XVI Premio de Investigación Condado de Pallares. Conségueo por segunda vez e, nesta ocasión, cun traballo que leva por nome A arquitectura feminina do Condado de Pallares: os mosteiros bieitos desaparecidos, polo que recibirá unha dotación de 3.000 euros e a publicación da obra.

Que a vencella a esta zona, ao Condado de Pallares?

Nada. Coñecín a zona hai uns dez anos, traballando para a Enciclopedia do Románico, e encantáronme as igrexas románicas que había. O primeiro traballo co que gañei foi sobre o traslado dos templos románicos e este aborda como eran os templos románicos no conxunto dos mosteiros femininos. Agora só quedan as igrexas, pero no seu momento formaban parte dun conxunto monacal.

A nivel arquitectónico, hai diferenzas cos mosteiros masculinos?

Non, hai algunhas partes que poden ser máis públicas ou máis privadas porque as mulleres, por ser mulleres, tiñan que gardar máis decoro. E a hospedería, que podería ser un exemplo, seguían téndoa porque a regla bieita dicíalles que tiñan que dar hospedaxe a quen chegara pola porta.

Mira moito cara ao románico. É a época que máis lle interesa?

Gústame todo, pero a esta téñolle máis cariño. Cheguei a ela por accidente e gustoume porque me axudou a coñecer Galicia. Estas igrexas non están no centro das vilas, están perdidas da man de Deus, e é unha maneira de coñecer o teu país e de ir por estradas polas que doutro xeito non irías.

Cantos quilómetros recorre? Tamén estudou elementos das Pontes, de Friol, de Xermade...

Eu vou por onde pasa o coche, vou. Hai que botarlles tempo a estes traballos, pero eu desfrútoo porque coa escusa de investigar coñezo sitios, paisaxes e xente.

"Á época románica téñolle cariño porque me axudou a coñecer Galicia; as igrexas normalmente están perdidas da man de Deus"

Volvendo a Pallares, que destacaría da súa arquitectura?

O románico o que ten é que se conserva moi ben, pero Lugo en xeral. Ten moitísimos restos románicos. San Xoán da Cova e Santo Estevo de Chouzán (Carballedo) e San Xoán de Portomarín son dos que se acostuma a dicir que hai que visitar si ou si, pero están modificados. Non son como eran antes. Con todo, o románico de Lugo é moi auténtico. En Friol, por exemplo, tócanse tódalas etapas do románico rural, está como conxelada no tempo. O patrimonio estase perdendo, pero as testemuñas arquitectónicas que conserva a provincia son moi boas.

Tocáronse moito?

Esas tres igrexas que mencionei están trasladadas. Logo, hai casos como Santa María de Mosteiro (Guntín) onde todo o mosteiro que había no século XII quedou reducido a un capitel e na de Pesqueiras (Chantada) só queda a igrexa, pero quizais sexa a máis fiel á orixinal. Tamén é verdade que cando viñeron os Reis Católicos decidiron que Galicia só podía ter unha sede bieita feminina e iso supuxo un baleirado deses mosteiros. Algo que non usas, acábase perdendo.

Que ten agora enriba da mesa?

Agora deixei un pouco a arquitectura histórica e estou coa feminina, investigando todo acerca das arquitectas e os proxectos que foran firmados por unha muller. No traballo premiado centreime na arquitectura empregada por mulleres, pero agora fágoo nas pioneiras en Galicia.

Que está atopando?

O que atopo é que estaban moi centralizadas en capitais. De 100 proxectos firmados por Rey Hombre, 90 eran na Coruña. No rural non chamabas ao arquitecto, chamabas ao albanel e, se necesitabas un informe recorrías ao arquitecto municipal que actuaba de oficio.

"Estes premios de cando en vez animan. Aínda que non faga os traballos esperando un galardón, cando tocan dáche un subidón"

Canto tempo lles adica a todos estes traballos de investigación?

Este e o do Condado de Pallares empeceinos na pandemia. Neste último aínda estou recopilando información e no do premio apureille un pouco para presentalo.

Polo que levou o galardón, comezouno pensando xa no certame?

Non, cando o tiña medio montado dixen: vou focalizar. Collín eses seis casos do Condado -San Xoán da Cova (Carballedo), Santo Estevo de Chouzán (Carballedo), Santa María de Pesqueiras (Chantada), San Xoán de Portomarín, Santa María de Xián (Taboada) e Santa María de Mosteiro (Guntín)- e analiceinos en profundidade. Saíu adiante coa escusa do premio.

De onde saca o tempo?

É o vicio que teño: ler. Moitas veces é un incordio porque non desconecto, pero é como cando colles un libro que te engancha e en vez de darche sono cada vez te despexa máis e ata que o acabas non paras. Para min a investigación é así, como un puzle, vexo pezas que encaixan e empezo a tirar do fío… É o meu pasatempo.

Un pasatempo con premio.

Estes premios de cando en vez animan. Aínda que non faga os traballos esperando un galardón, cando toca anima aínda máis e dáche un subidón.

E ségueo compaxinando todo co Proxecto Arga.

Si, aínda que non o actualizo tanto como quixera. Antes era unha vez á semana e agora unha ao mes.

É un inventario da arquitectura rehabilitada para novo uso en Galicia. Cantas teñen reunidas?

Entre unhas 400 e 500. Para finais de ano fago inventario das que vou engadindo. Esas son as que cambiaron de uso en Galicia e naceu a raíz da miña tese doutoral que abordaba o cambio de uso dos mosteiros. Ao final sempre acabo arredor da arquitectura relixiosa.