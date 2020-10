Agro en clave femenina

"Equidade" es la palabra que define las reivindicaciones de Fademur con motivo del Día Internacional da Muller Rural, que se celebra hoy. "O termo que engloba a perspectiva da igualdade de xénero e tamén fai referencia ás condicións socioeconómicas do territorio", según explica Rosa Arcos Caamaño, presidenta de ese colectivo en Galicia. El campo vivió un importante proceso de modernización en las últimas décadas, pero es un mundo masculinizado. Pese a ello, muchos de los proyectos más innovadores tienen nombre femenino. "Resulta lóxico se consideramos que as súas impulsoras son mulleres que afrontan a necesidade de buscar o seu nicho de negocio a partir da creación de valor engadido e unha clara aposta pola sustentabilidade", asegura Arcos. Así se refleja en gran parte de las nuevas empresas que reciben asesoramiento en el vivero impulsado por la Federación de Mulleres Rurais de Galicia.

Los periódicos y las publicaciones especializadas en el agro se refieren con mayor frecuencia a proyectos desarrollados por hombres, "pero cada vez salen máis mulleres con proxectos singulares que contribúen a construír un medio máis dinámico", agrega Arcos. Estas iniciativas son un soplo de aire fresco en el intento de evitar el persistente abandono del medio, con el consiguiente deterioro del entorno y de los servicios. El sector primario está muy ligado a la sostenibilidad del territorio e influye en la lucha contra "o envellecemento da poboación e o despoboamento", precisó Arcos, quien agregó que en muchas ocasiones la falta de relevo generacional obedece a que trabajar la tierra no siempre es rentable para las familias vinculadas al sector primario.

VISIBILIDAD. La presidenta de Fademur Galicia destacó la necesidad de "facer visible o papel da muller no desenvolvemento rural", cuya contribución no es fácilmente evaluable desde el punto de vista económico y tampoco se refleja en las estadísticas oficiales. Ni el Instituto Galego de Estatística, ni la Consellería de Medio Rural desagregan por sexos los datos sectoriales de la actividad ganadera, agraria o forestal. Esta circunstancia genera una distorsión. La Xunta habla de la existencia de 8.000 explotaciones lácteas en Galicia, pero la seguridad social agraria cuenta con 60.000 asociados. Si se toman como referencia las ayudas de la PAC (Política Agraria Común), los ingresos de las titulares individuales de explotaciones son un 31% inferiores respecto a los hombres. La diferencia baja al 27% si se trata de explotaciones sostenibles. Rosa Arcos puntualiza que gran parte de los preceptores de la PAC son entidades jurídicas, como las sociedades agrarias de transformación (SAT) o las cooperativas, un fenómeno uniforme en Galicia y el resto de España. Este distinto volumen de ingresos puede deberse a que las explotaciones gestionadas por mujeres "soen ter menos base territorial, e a superficie e un factor que se valora moito para conceder as axudas, e menos carga gandeira, ao tratarse na maior parte dos casos de producións ecolóxicas e sostibles", manifiesta la responsable de Fademur. Rosa Arcos incidió en la necesidad de empoderar a la mujer en la programación de políticas basadas en la agricultura familiar y en la igualdad. "Se queremos acadar un medio rural sostible hai que dispoñer de estratexias que contemplen o traballo das mulleres rurais e o seu papel no eido económico e social", comentó.

PANDEMIA. La crisis provocada por la pandemia debe convertirse en una oportunidad. "Hai xente que volveu á vista hacia a vida no campo e hacia os productos e mercados locais, que valora esa produción sostible de quilómetro cero e baixa pegada de carbono", subraya Arcos. Sin embargo, esta sensibilidad hacia el papel del sector primario y la sostenibilidad no tuvo reflejo en los precios. "Quen vendían para grandes superficies mantivéronse, pero houbo os negocios enfocados ao mercado de cercanía que sufriron, especialmente durante o estado de alarma", indicó. Fademur hará actividades en Lugo, coincidiendo con el Día Internacional da Muller Rural. Esta asociación, en la colaboración del Ayuntamiento de la capital, desarrollará el programa Cultivando Igualdade, con diversas actividades y talleres para sensibilizar a las mujeres rurales frente a la violencia machista. Los talleres se harán el 20, 22 y 27 de este mes.

"Fai catorce anos todos rían de min, pero hoxe o noso proxecto é un refente"

Corría el año 2006 cuando esta geógrafa de profesión, junto a su pareja, Miguel, decidió darle un giro de 180 grados a su vida y apostar por la elaboración de productos artesanos cuya materia prima fuese orgánica, la que se recolecta en la sierra de O Courel de forma natural. Verónica Núñez señaló que entonces, hace 14 años, su proyecto sorprendió a todos. "Daquelas, todos rían de min", pero a día de hoy la firma Courelor, dedicada a la confitura de todo tipo de frutos de la sierra y del valle de Quiroga está consolidada.

Verónica Núñez se muestra satisfecha. Dice que los principios no fueron fáciles, pero que la apuesta, "un pocuo arriscada no seu momento", dio sus frutos y que su experiencia le ha valido a muchos emprendedores a llevar a cabo, en el rural, iniciativas empresariales similares.

"El Concello nos abre el camino y las empresarias de Fademur ofrecen consejo"

La argentina Verónica Page, Elif, se estableció hace dos años en Maariz (Mondoñedo), en una casona al pie del Camino de Santiago para repoblar el medio rural. La emprendedora asegura que "los proyectos se demoran pero van saliendo, también tendremos que adaptar el plan de empresa al covid-19".

"Hay que buscarlo, si no sales a tocar puertas no te enteras, subvenciones no nos han llegado, pero esperamos acceder a alguna para poner en marcha el obrador en el local que nos adjudicó en la praza de abastos el Concello, al que agradece el apoyo, igual que a Fademur. "El Ayuntamiento nos está abriendo el camino y en Fademur hay muchas empresarias que ofrecen consejo". Por contra, percibe "mucho papeleo". Bajo la marca Miratu elabora ropa ecológica con lana de alpaca y aceite de masaje con laurel, con propiedades contra dolores y estrés.

"A muller no campo estivo sempre, pero pero na sombra agora empeza a ser visible"

De la unión nace la fuerza, por eso la responsable de Granxa Maruxa, Marta Álvarez, y la de A Cernada, Ana Corredoira, crearon Vacas da Ulloa para dar valor añadido a la leche, cuyo precio en origen tildan de "irrisorio".

El proyecto, en el que también participan Julio Corredoira y María del Carmen Vázquez, verá la luz antes de que finalice el año a través de yogures y leche ecológica en envases de vidrio. Y la voz cantante es femenina, una figura que a pesar de que "no campo estivo sempre, aínda que na sombra, agora empeza a ser visible", destaca Marta, al tiempo que subraya lo "positivo" que es que "dúas granxas levadas por mulleres se xunten. Dá esperanza", dice, pero aun queda por hacer. "Internet e as altas taxas de electricidade no rural son as principais trabas que atopamos", concluye.