Había ganas de vacaciones de verano tras la pandemia y las cifras lo reflejan. La provincia de Lugo registra medias de ocupación del 80%, con picos del 100% en zonas de A Mariña y Ribeira Sacra, la primera, por la costa, y la segunda, por estar cada vez más de moda. Hay más turistas, pero se dice que gastan menos, un percepción difícil de corroborar con datos. Lo que sí está contrastado es que abundan las cancelaciones de última hora, que se cubren con lo que llaman "segundas reservas" casi inmediatamente.

A MARIÑA | Pendientes del cielo con los hoteles llenos

La costa, a pesar de una primera semana de agosto marcada por el mal tiempo, mantiene su tirón y los hosteleros aguardan una primera quincena de mes muy positiva. "Este fin de semana pasado tuvimos ocupadas más de 200 de las 240 unidades de alojamiento de las que disponemos y para el puente del 11 al 15 estamos también prácticamente llenos. Además, teniendo en cuenta la antelación con la que se hacen las reservas, que ahora está siendo inferior, de entre 10 y 12 días, esperamos que se complete todo", apunta José Manuel Pereira, gerente del Hotel Thalasso Cantábrico Las Sirenas de Viveiro, el complejo con más plazas hoteleras de toda la comarca.

Esta tendencia la confirma también Alejandro Balseiro, responsable de los hoteles Nito y Urban, también en la ciudad del Landro. "Superamos el 90% en la primera semana y hasta mediados de mes, incluso hasta el día 20, estamos ya casi completos", señala.

En el Oca Playa de Foz se suman a la previsión positiva. "Cerramos julio prácticamente al 100% y la primera quincena de agosto, como esperábamos, está siendo muy buena y superamos un 90% de ocupación a día de hoy. La previsión es muy positiva para todo el mes", indicaron desde el complejo focense.

Finalmente, en Burela, desde el Palacio de Cristal, también se movieron en unos datos más que halagüeños. "Agosto vai moi ben, facendo un bo mes de moitos completos varios días. Ata mediados de mes seguiremos así e a segunda quincena tamén apunta bastante ben. Andaremos rozando xa o 90%", comenta Chus Rivas, coopropietaria del establecimiento burelés que cuenta con 30 habitaciones en el hotel y otras 15 en los apartamentos ubicados frente al puerto burelés.

Todos esperan que el buen tiempo se vuelva a asomar por fin a A Mariña, sobre todo pensando en la segunda quincena y el mes de septiembre. "Para los últimos diez días de agosto pinta bien, pero de momento andaremos en un 75-80%. Que mejore va a depender un poco del tiempo y, si es bueno, es probable que lleguemos también al completo", corrobora Alejandro Balseiro. "A partir del 15 de agosto baja la ocupación y a ver si viene el buen tiempo que nos dé el estirón", imploran desde Las Sirenas.

RIBEIRA SACRA | Un destino de moda que roza el 100%

Es habitual que la Ribeira Sacra en agosto presente su cara más masificada. Se trata de un destino al alza en los últimos años que con la llegada de este mes se acrecienta. Así lo demuestran los datos ofrecidos tanto por el consorcio de turismo como por los diferentes hoteles cuestionados por este periódico, que presentan casi todos una ocupación del 100% o muy próxima al lleno.

Las previsiones apuntan a un 79% de ocupación en el total de todos los alojamientos hoteleros de la comarca. Es una cifra facilitada por el consorcio que ya ha crecido respecto a los vaticinios que hizo en julio.

El turismo rural y las viviendas turísticas (o de uso turístico) están llamados a ser los establecimientos a los que más recurren los visitantes. En los primeros se espera un 88% y en los segundos, un 85%. Si las previsiones se cumplen, los hoteles de tres y cuatro estrellas finalizarán agosto con un 76% de ocupación, mientras que otro tipo de alojamientos marcarán un 75%.

"Despois das festas de Monforte sempre notamos unha baixada, pero aínda así contamos con moita xente", apuntan desde el monfortino hotel Cardenal, que en este momento se encuentra lleno. De cara a las citadas fiestas patronales monfortinas solo quedan tres habitaciones y el final de mes es el que está un poco más libre, pero con previsión de llegar al 100%.

Señalan desde el hotel Cardenal que una novedad respecto a otros años es que la gente espera más para hacer la reserva. Incluso hay quien llama para preguntar por una habitación de cara al día siguiente o en la misma jornada. "Non sabemos se é polo covid-19 ou pola inflación, pero así o percibimos", dicen.

También lo notan en el hotel Ribeira Sacra, donde muchas reservas se hacen tarde. Estará casi al 100% prácticamente todo el mes, como confirman al ser cuestionados. Casa Reboiro, en Ribasaltas, presenta otro lleno total hasta el día 21.

Por su parte, en el hotel Condes de Lemos no cabe ni un alfiler ya desde los primeros días. Hasta el final habrá lleno total. Y es que este negocio trabaja con reservas de grupos grandes. Muchos de sus usuarios son personas de la tercera edad o gente que llega en busca de rutas de senderismo por la Ribeira Sacra.

LUGO | La fructífera fusión del turista estándar y el peregrino

La marea de turistas y peregrinos en Lugo sigue al alza este agosto. Diversos establecimientos hoteleros en la ciudad estuvieron completos el fin de semana y aseguran estar así desde el pasado 20 de julio. Algunos de ellos, como es el caso del Pazo de Orbán, el hotel Mercure, hostal Bríos y los apartamentos Ciudad de Lugo aseguran rondar el 90% de la ocupación, y eso que en muchos casos la gente reserva de un día para otro por lo que pueden llegar a llenarse al completo en cuestión de horas.

Principalmente, se distinguen dos perfiles de visitantes: familias que deciden pasar las vacaciones en el norte de la Península y peregrinos. Desde el hostal Viatori aseguran que "fue en la semana del 20 de julio cuando comenzamos a notar la llegada del verano, antes del Apóstol se comenzó a notar la llegada de los turistas españoles".

Los albergues también presencian la llegada masiva de peregrinos en estos días, especialmente en la primera quincena de agosto. Algunos como Four Rooms Hostel y el hostal Roots and Boots, aseguran estar completos este fin de semana y hasta el martes. Los peregrinos suelen reservar una vez han terminado la etapa y llegan a su destino, pero cada vez son más los que lo hacen anticipadamente para no quedarse sin sitio para descansar.

Desde el albergue-hostal Four Rooms, explican que hasta principios de agosto la mayoría eran extranjeros, "especialmente franceses y polacos", pero en este mes se ha comenzado a presenciar muchos más peregrinos españoles, en torno al 75% del total.

A CHAIRA | Solo días sueltos disponibles en las casas rurales

Las casas rurales chairegas comienzan a colgar sus carteles de completo o están a punto de hacerlo. Es el caso de Casa Ferreiro, en Baltar (A Pastoriza), donde la gerente asegura que se encuentran "desbordados" con una ocupación absoluta para todo el mes de agosto, "un entrar y salir de huéspedes continuo" confirman.

En Lar de Donas, en Meira, vaticinan que poco tardarán en llenar los huecos que quedan libres, apenas un par de habitaciones en noches sueltas que seguramente encontrarán huéspedes más temprano que tarde. Sorprende también a los hosteleros la cantidad de cancelaciones que reciben, llegan incluso a hablar de un 50-60% en casa Ferreiro, donde este año están trabajando principalmente con segundas reservas. También en casa Cuadrado, en Pol, queda alguna habitación libre en días concretos de esta semana, pero esos mismos habitáculos permanecen reservados para todo el mes de agosto, con una ocupación del 100% que se mantendrá según prevén para todo el mes.

SARRIA | Problemas para encontrar cama sin reserva

La ocupación en Sarria es este mes "muy buena", tendencia que se mantendrá en septiembre, según apuntan en el hotel Duerming Villa de Sarria. Son, sobre todo, españoles.

Con este establecimiento coincide el hotel Alfonso IX, donde en esta primera quincena de agosto la ocupación está en el 79%. Las cifras pueden cambiar porque perciben que hay muchas reservas de última hora, indica el alojamiento. Para este los datos son similares a los veranos prepandémicos.

En los albergues se vive una situación muy parecida, como explican desde Oasis. Tiene en la primera quincena una ocupación del 80%. Espera que se incremente porque están reservando con muy poco tiempo de antelación, lo contrario a lo que ocurría en años anteriores.

A MONTAÑA | Las rutas a Santiago, el empujón definitivo

Los alojamientos turísticos de A Fonsagrada encaran con optimismo el mes de agosto. "Temos completos os bungalows e case un 80% de ocupación no cámping", indica Xosé Fernández al referirse a su negocio. "Xullo foi peor, pero este mes comezamos moi ben e as previsións son boas".

De la misma opinión es Roberto Fernández, del hotel Pórtico, quien recalca que su establecimiento está lleno, algo aplicable a también a otros. La afluencia de peregrinos por el Camino Primitivo favorece esta situación. "A partir do día 6 de cada mes aumenta a súa presenza, xa que A Fonsagrada é a sétima etapa da ruta desde Oviedo", precisa Fernández.

En O Cebreiro, sin embargo, aunque el poco más de medio centenar de plazas hoteleras del pueblo están ocupadas, "notamos un descenso de peregrinos en relación co ano pasado, xa que moita xente está a saír desde Sarria", afirman desde Grialia Cebreiro.

La afluencia es también muy elevada en el hostal Piornedo, en Cervantes. Lo que sí cambio es la antelación, asegura la gerente, Mireia Rodríguez: "Antes la gente ya reservaba sus vacaciones en julio y ahora hay veces que nos llaman dos o tres días antes".