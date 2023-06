Las agencias de viajes esperan un verano con récord en reservas

Las agencias de viaje prevén un verano récord, con un incremento del 15% de las reservas respecto a 2022 y niveles superiores a 2019. Y todo pese a los precios históricos, debido principalmente a la inflación y la gran demanda que se registra.

Así lo asegura el presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), Jordi Martí, que explica el resultado de una encuesta entre las 400 agencias asociadas a la entidad en todo el país.

Un 80% de los encuestados sitúa el incremento medio de las reservas para este verano sobre el 15% respecto al mismo periodo de 2022, lo que supone, según Martí, la "recuperación total" del sector tanto emisor como receptivo y que se superan también los años récord prepandemia.

Este récord se consigue pese a la subida de precios ya que, según Martí, los españoles sacrifican otros gastos "pero las vacaciones son sagradas".

Martí apunta que la alta demanda ha provocado un encarecimiento de los viajes, especialmente en los apartados de transporte aéreo, que ha aumentado de media entre un 10 y un 15%, en parte porque algunas rutas tienen que desviarse para no sobrevolar la zona de guerra de Ucrania, y en el alojamiento.

Los encuestados creen que el principal factor de la subida de los precios es el alza de los billetes de avión, seguido de los altos precios de los hoteles y de subidas en la restauración y la alimentación.

Los destinos nacionales preferidos por los españoles para pasar este verano son Baleares en primer lugar, seguido de Canarias y la costa mediterránea, principalmente, Cataluña y Andalucía, y la costa atlántica.

Tras la pandemia se ha despertado el interés por los destinos urbanos, entre los cuales despunta, por primera vez, Madrid.

En primera posición de los destinos internacionales se encuentran Estados Unidos y países de Oriente Próximo, como Egipto y Jordania, y, a más distancia, países del continente asiático como China, Japón, Tailandia o Vietnam, las capitales europeas, los cruceros y los destinos africanos y safaris.

Las agencias de viaje han insistido en aconsejar a los clientes que anticipen las reservas para minimizar la factura del viaje

Según Martí, Albania o Bulgaria son algunos de los destinos más recientes que están descubriendo los españoles y que son opciones "más económicas", como también lo son otros como Marruecos y Turquía.

Las agencias de viaje han insistido en aconsejar a los clientes que anticipen las reservas para minimizar la factura del viaje y, si es posible, que sean "flexibles" en las fechas para optar a mejores precios.

La mayoría de las agencias receptivas encuestadas creen que la inflación y la subida de precios no han afectado a la decisión de los extranjeros de viajar a España.

Extranjeros

El 75% de los turistas de este verano serán extranjeros y los mercados de origen más importantes, Francia y el Reino Unido y, a más distancia, Alemania y Benelux.

Sigue creciendo el número de ciudadanos de Estados Unidos que visitan España y, en los viajes gestionado por la agencias, ya superan a mercados como Benelux.

Los extranjeros viajarán preferiblemente a las costas de Cataluña y Andalucía, seguidos de destinos urbanos como Barcelona y Madrid y a mayor distancia Baleares y Canarias. Este año se registrará un importante crecimiento de las rutas del vino y de propuestas de turismo rural. Acave cree que destinos como la Costa Brava o Barcelona pueden batir este año su propio récord de turistas.

Sobre si el alza de precios puede desviar turismo de sol y playa a otros destinos más baratos, el presidente de Acave ha asegurado que España hace tiempo que no es un destino que busque solo turistas de sol y playa por precio, sino con oferta y valor añadido, como puede ser la oferta complementaria enogastrónomica.

"Este verano estamos constatando un aumento en las ganas de viajar de los españoles que se refleja en las cifras de ventas", señala el director general de Politours, Carlos Ruiz. La cautela y la contención de la pasada temporada ha sido sustituida por una alegría que revive los años prepandemia.

Esto se traduce en que la compañía haya alcanzado el 100% de las reservas en junio, el 50% en julio y el 25% en agosto, aunque confía en remontar estos meses gracias a las ofertas de última hora.

"Eso sí, nuestros clientes son más sensibles al precio, porque no se puede obviar que los viajes se han encarecido", apunta Carlos Ruiz.

El 23-J no provoca cambios

La convocatoria de elecciones para el próximo 23 de julio no ha provocado cancelaciones en los viajes contratados ni freno en las reservas, aunque sí consultas sobre cómo proceder en caso de ser convocado a una mesa electoral. Acave ha valorado "positivamente" la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de que los viajes contratados antes de la convocatoria electoral puedan eximir de participar en una mesa electoral.

Creemos que vuelve todo a la normalidad y con los seguros de viaje tienen asegurada la cancelación"

Ritmo

En este sentido, el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, Carlos Garrido, afirma que, a pesar de que el ritmo de reservas se ha ralentizado a raíz del anuncio de las elecciones, la patronal sigue registrando un número "importante" de reservas en las agencias de viajes, ya que "había muchas ganas de viajar".

Impacto

Sobre el impacto de las elecciones generales, el presidente de la Unión de Agencias de Viajes (Unav), José Luis Méndez, asegura que "no habrá una incidencia digna de mención" en el ritmo de reservas. "Creemos que vuelve todo a la normalidad y con los seguros de viaje tienen asegurada la cancelación".

"Se registra un auge de cruceros con respecto a la prepandemia"

Los lucenses optan este verano, según cuenta José Álvarez, de Nautalia Viajes en Lugo, por los "destinos tradicionales" de las islas, Baleares y Canarias, y por la costa española, desde Andalucía hasta Cataluña. "Buscan calor y también depende del presupuesto y la duración de las vacaciones", precisa. Otra de las alternativas con demanda es el Caribe, "por excelencia República Dominicana, Riviera Maya y Cuba".

El director de la oficina de Nautalia Viajes en Lugo aprecia "un auge" en las contrataciones de cruceros con respecto a la prepandemia, como islas griegas, países nórdicos e incluso el Caribe con una estancia en Nueva York.

Explica que la demanda en el primer semestre ha sido "alta e incluso más que en prepandemia" y que "no se ha notado mucho la inflación".

Asegura que, a diferencia de lo que se auguraba, "no nos ha afectado en nada" la celebración de los comicios generales del 23-J. Atribuye a "un producto de siempre, el seguro de viaje" que se haya diluido ese efecto. Explica que solo por ocho euros incluye la cancelación por convocatoria de elecciones, lo que anima a los consumidores a contratar sus viajes sin miedo a perder su dinero.

"Agora o que máis se vende para o verán é a costa peninsular"

Los sarrianos eligen especialmente para sus vacaciones la "costa peninsular, que poden ir no seu propio coche", y se decantan por "Almería, Huelva ou a Costa Dorada", explica Roberto Irimia, director de la oficina de Halcón Viajes de Sarria.

Aquellos que se adelantaron y prepararon sus vacaciones de verano en los tres primeros meses del año escogieron más el Caribe y las islas españolas. "Gañou a xente que reservou con moita antelación, que tiñan moi bos prezos. Agora as viaxes que levan voo están sendo bastante caras e o que máis vendo é a costa peninsular", apunta.

Para Roberto Irimia está siendo una temporada "moi moi boa" e incluso "un pouco mellor" que antes de la pandemia, si bien percibió una ligera bajada de las ventas a raíz de las elecciones municipales y la convocatoria de las generales. Hasta entonces "ía todo como unha mecha, os primeiros catro ou cinco meses do ano foron moi moi ben, cumprindo máis das expectativas que tiñamos de vendas", indica el sarriano.

En el municipio muchos vecinos viven de la hostelería y el Camino, por lo que eligen viajar en octubre o noviembre. Esto lleva a que espere un repunte de contrataciones en septiembre.

"Egipto está de moda, al ser de los primeros en abrir tras la pandemia"

Ya en enero y febrero entraba gente a Viajes Sirio, en la monfortina Rúa Cardenal, a preguntar por las mejores ofertas de cara al verano. Victoria Arias Quiroga trabaja en el departamento de ventas de esta agencia y apunta que el aumento de la demanda en los últimos tiempos es muy significativo.

Las ganas viajan de la mano de una subida de los precios de entre un 20 y un 30% respecto al año pasado.

"Las consultas y peticiones de presupuestos empezaron este año muy pronto, porque la gente tiene muchas ganas de viajar", confirma Victoria.

Los monfortinos que recurren a Viajes Sirio miran sobre todo a destinos del Caribe, pero también apuestan por Canarias o cualquier lugar de las diferentes costas españolas.

En Viajes Sirio notan igualmente la existencia de destinos en auge, al alza entre el público. Es el caso de Jordania, país al cada vez se viaja más, o Egipto. Este último es, según dice, el destino "de moda". Victoria Arias explica que tras la pandemia "fue de los primeros en abrirse al turismo".

Gente de mediana edad que prefiere ser aconsejada por profesionales es el perfil de cliente habitual de Viajes Sirio.

"Para as lúas de mel pídese moito a costa oeste dos Estados Unidos"

Los mariñanos acostumbran a viajar, según la experiencia de Patricia Pérez Vázquez, de la agencia de viajes 43 Grados Norte, situada en la calle Curros Enríquez de Burela, y acostumbran a buscar destinos que combinen sol y playa con lugares que poder visitar y sobre todo por España y Europa.

Para este verano la mayor parte de las reservas son para las islas y para zonas del Mediterráneo. "As familias con nenos piden sobre todo as illas e o Mediterráneo español e as parellas sen fillos ou xente nova opta tamén polo Mediterráneo pero tanto en España como por países como Grecia ou Malta", asegura Patricia Pérez, que subraya que para viajar en verano es importante reservar con la mayor antelación posible, tanto para asegurarse la reserva como para que esta sea más económica.

En los viajes de este año, la responsable de esta agencia también confirma que "a costa oeste dos Estados Unidos está de moda para as lúas de mel". Para estas escapadas especiales también triunfan últimamente destinos como Tailandia o Indonesia, además del típico del Caribe.

El verano es cuando más se viaja en A Mariña, aunque hay movimiento desde abril hasta octubre.