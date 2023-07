Adega avisa que el parque eólico O Picato amenaza tres castros y ocho mámoas

La delegación lucense de Adega y el colectivo Mariña Patrimonio alertan de que el parque eólico O Picato, entre los municipios de Lugo y Guntín e impulsado por Naturgy, amenaza once yacimientos arqueológicos, algunos de ellos no catalogados por la Xunta. Por ello, presentaron ya la solicitud ante Patrimonio para que los incluya en la lista de bienes culturales y así poder garantizar su protección.

Tras investigar "con métodos sinxelos" qué cantidad de bienes podrían estar en peligro, ambos colectivos determinaron que son tres castros y ocho mámoas. Concretamente, hablan de dos mámoas en Monte de Meda, ya catalogadas y entre las cuales la Xunta "autorizou a instalación do aeroxenerador A12". Además, Adega y Mariña Patrimonio descubrieron ahí una tercera mámoa, a "80 metros do aeroxenerador A13 e a 150 metros do A12", de 20 metros de diámetro y en buen estado.

También en Monte da Meda se destapó la existencia de un castro sin catalogar de la Edad del Hierro, de planta elíptica con antecastro y a 800 metros de las máquinas ya mencionadas.

Por su parte, dentro del área del parque hay tres mámoas en Penas dos Fornos, a 250 metros del eólico A1, y el Castro da Retorta, sin catalogar. Asimismo, se encontraron un tercer castro en Costante (Guntín) y tres mámoas en Fargós, también en Costante, y una más en Campo do Marco, en Saa (Lugo).