Acuerdo unánime en la Diputación para reclamar el arreglo de la N-540

Una moción del BNG para reclamar al Gobierno central la mejora "urxente" de la carretera N-540 (Lugo-Ourense) logró el apoyo unánime de los demás grupos con representación -PSOE y PP- en la Diputación. Un acuerdo que, en la práctica, venía a escenificar el fin de ciclo de la actual corporación provincial, al ser el último pleno ordinario en celebrarse antes de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

Pero si en el fondo de esta cuestión todos plasmaron su acuerdo, fue en la exposición de los motivos en donde salieron a relucir las diferencias. La nacionalista Maite Ferreiro mostró su preocupación no solo por el mal estado de la N-540 "e os prexuízos que esta situación causa a usuarios e empresas da zona", sino también por las malas comunicaciones que, en general, tiene la provincia, "sen conexión directa con Santiago nin por autovía nin por tren e coa A-6 esnaquizada e cortada por culpa dos viadutos".

El diputado popular Pablo Taboada habló en nombre de todos los alcaldes de los municipios afectados por el mal estado de la N-540, "na que levamos reclamando melloras desde 2018". Culpó al Gobierno de Sánchez de la situación y se preguntó por el importe de las indemnizaciones que tiene que pagar el Ejecutivo "a causa dos accidentes que se producen cada tres días nesta estrada a causa do seu mal firme".

"Desde logo non é a mellor estrada da provincia", reconoció el socialista Pablo Rivera, "aínda que agora está mellor do que nola deixou o PP", contratacó a la hora de buscar responsables. "A inacción dos gobernos do PP fan que se produzan situacións como estas", remarcó el socialista, antes de poner en valor "os notables investimentos" del Ejecutivo central en infraestructuras en la provincia y anunciar que votaría a favor de la moción, "porque por enriba de todo están os intereses dos veciños".