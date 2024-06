Acuerdo unánime en Baralla para alegar contra una línea de evacuación

El Concello de Baralla aprobó por unanimidad, en un pleno extraordinario celebrado este lunes, alegar contra una línea de evacuación de energía de cinco parques eólicos, que afecta a los vecinos de las parroquias de Constantín y Baralla.

La iniciativa partió del único concejal socialista, José Jaime González del Río, y contó con el apoyo de todos los demás concejales del Partido Popular, que decidieron así unirse a las demandas de los afectados, que piden "un cambio no trazado" de esta línea de alta tensión".

La sesión fue seguida por más de una treintena de vecinos afectados, que llenaron el salón de plenos de la casa consistorial. En el transcurso de su intervención, el alcalde de Baralla, el popular Miguel González Piñeiro, se hizo eco de las reclamaciones vecinales.

El regidor destacó el gran número de alegaciones que generó el proyecto, "máis de mil", según defendieron varios de los afectados, y subrayó que el posicionamiento del Concello en esta polémica "é a de estar ao lado dos nosos veciños, para que no caso de vir, esta instalación cause o menor impacto ambiental na zona".

Un momento del pleno celebrado este lunes. CARLOS CASTRO

El alcalde piensa que una opción es "soterrar" la línea

Miguel González dijo que aunque la opción planteada por muchos afectados "é cambiar o trazado da liña", opinó que quizas lo más adecuado "sería soterrala".

El alcalde de Baralla insistió, no obstante, en que en esta polémica "todos estamos no mesmo barco" y avanzó que con la "unión" de todos conseguirán "a forza" necesaria para que la empresa cambie el proyecto.

El edil socialista, José Jaime González del Río, alertó sobre las graves consecuencias que puede tener para los vecinos de las zonas afectadas "as radiacións" de una línea de alta tensión como la que se pretende instalar cerca de sus viviendas, "ademais do impacto paisaxístico que podería ter nunha zona tan sensible é que se pretende impulsar turisticamente como é a Vía Künig".

Algunos vecinos acusan al gobierno local de actuar con "lentitude"

El anuncio del gobierno local de apoyar las demandas vecinales no evitó, sin embargo, las críticas de algunos vecinos que consideran que el gobierno local actuó con "lentitude" en esta polémica.

José Luis Rodríguez Dapeña, uno de los afectados, señaló que "en un proyecto de esta envergadura lo normal es que primero se hubiese informado a los vecinos, lo que habría evitado los problemas actuales".

Por su parte, José Luis y María Núñez Dacal destacaron las más de 1.000 alegaciones presentadas y agradecieron el trabajo de los empleados municipales "para poder presentalas a tempo".

La línea evacuaría energía de cinco parques eólicos

Baralla no es el único municipio afectado por el proyecto de ejecución de la Línea de Alta Tensión (LAT) 220Kw PE Chao do Marco-SE Belesar (REE) y SEC Soilán.

Esta línea dará servicio de evacuación de energía a cinco parques eólicos, Chao do Marco, Serra do Furco, Serra do Colmo, Serra da Piñeira y A Pena, este último en tramitación.

Además la línea atravesará los municipios de Becerreá, Baralla, Láncara, Sarria, O Saviñao y Chantada.

El Concello de Sarria también acordó recientemente defender a los afectados, mientras que en otros casos hubo reuniones para recoger quejas vecinales. El plazo de presentación de alegaciones finalizó este lunes.