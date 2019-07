Acuerdo unánime para que 17 de los 25 diputados provinciales cobren sueldo

El pleno de organización de la Diputación de Lugo aprobó por unanimidad la organización y retribuciones de los tres grupos que forman la corporación provincial. El acuerdo previo que alcanzaron los tres partidos con representación (PSOE, BNG y PP) provocó que el pleno se convirtiera en un mero trámite de poco más de diez minutos, que permitirá a 17 de los 25 miembros de la corporación cobrar un sueldo de la institución.

El consenso alcanzado este martes nada tuvo que ver con lo sucedido en noviembre de 2015, cuando el PP, con el apoyo del entonces diputado socialista Manuel Martínez, impuso al anterior bipartito presidido por Darío Campos un drástico recorte de casi 240.000 euros en sueldos, al eliminar la dedicación exclusiva del vicepresidente y la parcial del segundo diputado nacionalista.

En esta ocasión el acuerdo fue total y no hubo debate, aunque la administración local ha vuelto a engordar, ya que se gastarán unos 80.000 euros más en pagar una dedicación exclusiva y otra parcial más que en el anterior mandato.

Pero, sobre todo, la partida de salarios se incrementará notablemente con la llegada de diez nuevos asesores con relación a noviembre de 2015. De este modo, el cuadro de personal eventual contempla 25 puestos, el máximo que permite la ley, y que se traducen en diez más que en 2015. De estos cargos de confianza, 15 corresponden al PSOE, incluida la área de presidencia; siete al BNG, incluida vicepresidencia, y tres al Partido Popular.

En cuanto a los salarios asignados, el presidente de la entidad provincial cobrará 67.500 euros anuales, mientras que la vicepresidenta, la nacionalista Maite Ferreiro, percibirá 61.196 euros.

DEDICACIONES. Entre todos los diputados del PSOE se repartirán un total de 281.952 euros anuales, distribuidos entre las cinco dedicaciones exclusivas, de 53.613,14 euros cada una, que recibirán Pilar García Porto, como responsable del área de regimen interior y turismo; Pablo Rivera Capón (promoción económica y social), Mayra Gómez Bermúdez (economía y hacienda); Ana González Abelleira (formación y enseñanza), y Roberto Fernández Rico (recursos sostenibles). José María Arias (cooperación con los concellos) y José Luis Raposo (medio ambiente) cobrarán sendas dedicaciones parciales de 40.209,85 euros; mientras que Roberto García Penas (participación ciudadana) y María Loureiro (mujer e igualdad), cobrarán 26.806,57 euros por su media dedicación.

Por parte del BNG, Efrén Castro (deportes y artesanía) y Mónica Freire (medio rural y mar) también cobrarán dos dedicaciones exclusivas de 53.613,14 euros.

El PP gana una dedicación parcial más con relación al anterior mandato, en el que ya contaba con tres exclusivas, y que se repartirán entre su portavoz, Elena Candia, y sus tres viceportavoces.

PLENOS ORDINARIOS. Entre los demás acuerdos alcanzados en la sesión de este martes, la corporación provincial acordó seguir celebrando los plenos ordinarios el último martes de cada mes y las juntas de gobierno, todos los viernes.

La corporación cuesta 638.000 euros anuales en salarios.

Tomé: "Somos a Deputación máis barata de Galicia e eu o presidente que menos cobra"

El presidente provincial, José Tomé, manifestó antes de su entrada en el pleno de organización del martes que la lucense es "a Deputación máis barata de Galicia, tanto no coste do goberno como da oposición, mentres que eu son o presidente que menos cobra".



"Se miran o resto de deputacións, como a de Ourense, que é a máis pequena de Galicia, o soldo do presidente sitúase ao redor dos 73.000 euros e nós deixámolo como estaba e non tocamos un céntimo", indicó.



Tomé también señaló que el acuerdo alcanzado por los grupos de la corporación garantiza que todos tengan "os medios suficientes para poder levar a cabo a súa función da mellor maneira posible e para prestar o mellor servizo aos concellos e aos cidadáns".

Candia: "Esixiremos moito traballo, xa que este é o goberno con máis medios da historia"

La portavoz del grupo provincial del Partido Popular, Elena Candia, indicó que una vez conocidos los recursos organizativos, personales y económicos que tendrá el nuevo gobierno, "esixiremos moito traballo, xa que, probablemente, é o goberno provincial con máis medios da historia".



Elena Candia también anunció que su grupo contará con tres viceportavocías, que estarán ocupadas por los diputados Javier Castiñeira, Agustín Baamonde y José Antonio García. "Entre os catro, distribuiremos as áreas de goberno para facer un intenso control e fiscalización, xa que este goberno conta con medios se precedentes nesta institución para facer un bo traballo", insistió.