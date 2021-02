Achado un home no río Ferreira pescando en tempo de veda

A Asociación Profesional de Axentes Forestais de Galicia (Aprafoga) denunciou este martes a perseza un pescador no río Ferreira, no termo municipal de Portomarín, en época de veda.

O colectivo informou de que procederá a realizar a correspondente acta de denuncia. Segundo Aprafoga, o home foi achado na marxe dereita do río, a situada do lado de Portomarín e non no de Guntín. O pescador exponse a unha multa de entre 3.001 e 25.000 euros por unha infracción grave.