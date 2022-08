Dos accidentes en Láncara y Lourenzá se saldan con seis personas heridas

Seis personas han resultado heridas entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes al registrarse sendos accidentes en los concellos lucenses de Láncara y Lourenzá.

En el primero de los siniestros, los tres ocupantes de un coche sufrieron heridas tras volcar y arder el motor del vehículo en una salida de vía en la N-VI a su paso por la parroquia lancaresa de San Pedro de Vilarello.

Un particular informaba al 112 Galicia de lo sucedido alrededor de las 2,30 horas de esta madrugada. No fue necesaria la intervención de los Bomberos, ya que el fuego fue extinguido con rapidez y no llegó a alcanzar el habitáculo del vehículo.

Agentes de la Guardia Civil desplazados hasta el lugar confirmaban que todas las personas estaban a salvo de las llamas, aunque solicitaban el envío de una ambulancia, puesto que los heridos precisaban asistencia sanitaria. Fueron trasladados al centro hospitalario de referencia.

Finalmente, fue requerida la presencia de los servicios de mantenimiento de la carretera para despejar los restos del accidente que habían quedado esparcidos por la vía.

Accidente en Mondoñedo. EP

MONDOÑEDO. El accidente de Lourenzá, registrado a las 22:30 horas, dejó tres heridos tras colisionar dos vehículos. Una de las personas resultó afectada por los cristales desprendidos fruto de la colisión.

El alertador fue uno de los implicados, que informaba al 112 de que el choque se había producido en el kilómetro 536 de la A-8, a la altura de Santa María de Vilamor en dirección A Coruña. Según detallaron los servicios de emergencia, el siniestro se produjo al chocar de forma lateral "por raspado negativo" un turismo y un vehículo mixto.

Los Bomberos de Barreiros acudieron al lugar pero no tuvieron que intervenir. Además, fueron informados Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la carretera.