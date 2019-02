Abiertas al tráfico todas las carreteras de la provincia tras el paso de Helena

Las carreteras de la red provincial de Lugo afectadas por la borrasca 'Helena' han quedado abiertas al tráfico a lo largo del día, tras la intervención del dispositivo de la Diputación.

En los trabajos han actuado 112 operarios y 64 máquinas, que hicieron frente a las incidencias causadas en 22 ayuntamientos. La situación meteorológica adversa afectó, especialmente, a las vías de alta montaña.

No obstante, desde la Diputación se ha precisado que a última hora de la tarde de este sábado todavía permanecían cerradas al tráfico la carretera de Baralla, LU-P-0502 por desprendimientos, y en la vía de Begonte, LU-P-0802, por inundación, aunque con un carril abierto.

Los ayuntamientos más afectados durante la madrugada del sábado fueron Cervantes, Pedrafita do Cebreiro e Folgoso do Courel, pero también hubo dificultades en vías de A Fonsagrada, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Ribeira Piquín, Quiroga, Ribas de Sil, Triacastela, Becerreá, As Nogais, O Incio, Samos, Baleira, Taboada, Chantada, Carballedo, Baralla, O Corgo, Ourol y Muras.