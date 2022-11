El 81% de la provincia tendrá conexión de alta velocidad antes de 2024

La provincia de Lugo, una de las peores del Estado en cobertura de internet, verá mejorada de manera sustancial su conexión antes de 2024. Así se deduce tras la resolución provisional de las ayudas que el Gobierno publicó recientemente del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión Único-Banda Ancha, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Según este ministerio, para finales de 2023, cuando hayan acabado las dos primeiras convocatorias de este programa, el 81% del territorio de la provincia contará con, al menos, 100 megas. Ese casi 20% restante no tendrá, sin embargo, acceso a la alta velocidad hasta el año 2025, cuando el mismo ministerio indica que este servicio llegará al 100% del territorio da provincia.

Más de 32.000 viviendas o empresas de la provincia se beneficiarán de esta última convocatoria y accederán a internet de alta velocidad. El contrato ha sido adjudicado de manera provisional a Adamo, que recibirá 12,3 millones de euros, cantidad que completará con otros 5,2 de capital privado hasta alcanzar los 17,5 de presupuesto total. El plazo para comenzar con las instalaciones se iniciará una vez que la resolución sea firme en enero de 2023, ya que por el momento se encuentra en período de alegación.

Las viviendas que se beneficiarán de esta inversión están repartidas en un total de 12.454 zonas blancas de toda la provincia. En la normativa de ayudas del Estado se definen como zonas blancas aquellas que no disponen de cobertura de redes de banda ancha de nueva generación, ni previsiones para su dotación por algún operador en el plazo de tres años.

Además de esta convocatoria, actualmente también está en marcha la convocatoria ya lanzada en el año 2021, y adjudicada a Telefónica, que todavía continúa ejecutando estas conexiones de banda ancha de alta velocidad a viviendas y empresas de la provincia.

La empresa había ganado en su momento un concurso que contó con una inversión total de 16,3 millones para extender la fibra por 45.514 viviendas. Por su parte, Adamo ya había resultado adjudicataria de una convocatoria anterior, en el año 2018, que desde entonces hasta la actualidad extendió la alta velocidad en 70.000 viviendas de 35 concellos de la provincia. Para estos trabajos la compañía recibió 5,8 millones en subvenciones, e invirtió 20 millones de capital privado.

Las viviendas que se beneficiarán de la última convocatoria están repartidas en un total de 12.454 zonas blancas

Las empresas de telefonía móvil asumen estas inversiones siempre que les es rentable, por lo que los lugares que consideran deficitarios quedan al margen de sus inversiones. De ahí que el Estado, en este caso a través de los fondos Feder, busque paliar ese déficit que genera una brecha digital en el territorio que, sumada a otras, supone una discriminación para aquellas personas que viven en el rural.

En la provincia de Lugo, las zonas con menor acceso a alta velocidad son las sierras orientales, tanto en los ayuntamientos de la comarca de Os Ancares como en O Courel, y también sus vecinos de Ribeira Sacra. En muchos de estos casos, la nueva conexión a la alta velocidad será la primera de la que disponga el municipio.

Sin embargo, también algunos concellos de la comarca de Lugo cuentan con un número significativo de zonas blancas, como Outeiro de Rei, Friol y Guntín, con 466, 853 y 437 zonas respectivamente, donde las nuevas conexiones dotarán de conexión a cerca de la mitad de la población del municipio.

Por otro lado, la comarca de A Mariña es la que goza de mejor conectividad, con la excepción de Viveiro, que cuenta a día de hoy con 306 zonas blancas, en contraposición con otros como O Valadouro o Alfoz, que solamente registran cuatro zonas blancas.

Datos que recogen el número de viviendas y las zonas blancas, concello a concello. EP

Brecha digital: un mapa desigual de conectividad





A Montaña



Las cifras de nuevas conexiones revelan cómo la brecha digital es mayor en no había conexión de alta velocidad. Sucede esto en los ayuntamientos de Negueira de Muñiz y de Ribas de Sil, donde habrá más conexiones que personas empadronadas, y los datos se aproximan también en Folgoso do Courel. Por otro lado, son muchos los municipios — como Cervantes, Friol, Palas de Rei, Guntín, Navia de Suarna, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro o A Pobra do Brollón— en los que esta nueva conexión cubrirá aproximadamente la mitad de las casas La provincia de Lugo cuenta actualmente con cerca de 13.000 zonas blancas en las que se encuentran más de 32.000 viviendas, situándose a la cola del Estado.Las cifras de nuevas conexiones revelan cómo la brecha digital es mayor en A Montaña , donde prácticamenteSucede esto en los ayuntamientos de Negueira de Muñiz y de Ribas de Sil, donde habrá más conexiones que personas empadronadas, y los datos se aproximan también enPor otro lado, son muchos los municipios — como Cervantes, Friol, Palas de Rei, Guntín, Navia de Suarna, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro o A Pobra do Brollón— en los que esta nueva conexión cubrirá aproximadamente

Testimonios

Xavier Trepat, responsable del cámping de O Courel: "Eu quedei sen internet e teléfono no meu negocio durante un mes"

Xavier Trepat, que gestiona el camping de O Courel, en Esperante, fue una de las personas afectadas por el corte de Movistar que dejó sin servicio de teléfono e internet a gran parte de los vecinos del municipio en este verano. "A compañía non quixo poñerme a fibra estando eu a 800 metros do seu acceso. Foi un caos", comenta.

En su caso, después de años recibiendo un mega, solucionó el problema con la empresa A Túa Xanela y una ayuda de la Xunta. "Aquí a rede falla continuamente. Ogallá sexa certo iso de que todo vai mudar de cara a 2025", comenta.

Mireia Rodríguez, gerente del Hotel Piornedo: "Nós temos o que precisamos para o negocio, pero todas as melloras son benvidas"

Mireia Rodríguez, gerente del Hotel Piornedo, en el municipio de Cervantes, indica que la conexión de la que disponen a internet "é a xusta para xestionar o negocio, o que precisamos, pero todas as melloras son benvidas". En su caso, reconoce que, para las personas que eligen su establecimiento, la conexión a internet no suele ser una preocupación, "senón todo o contrario".

"A xente vén para desconectar do teléfono móbil e estar neste lugar, e nunca tiven ningunha queixa por este tema. Se tivese que dar conferencias, ou asistir a cursos, a miña situación sería moi diferente", explica.

Pedro Álvarez, ingeniero industrial en Barcia: "Non podería desenvolver o meu negocio sen alta velocidade"

Pedro Álvarez trabaja desde Barcia, en Navia de Suarna, como ingeniero industrial. Allí rehabilitó la casa materna como coworking rural con alojamiento, donde la conexión a internet es fundamental.

"Non podería desenvolver o meu traballo sen alta velocidade. Traer fibra óptica ao rural axuda a fixar poboación, e iso é moito máis que dar servizo a media ducia de persoas, porque son esas persoas as que manteñen estes espazos, as que coidan deles. Semella non haber relación entre a fibra óptica e os incendios, pero si a hai. É algo que necesitamos para vivir aquí".

Conectividad: Galicia, una deuda por compensar

De los más de 728.000 hogares que dispondrán antes de 2024 de banda ancha en todo el territorio estatal, 137.000 están en Galicia, que recibirá una ayuda total de 51,95 millones de euros. En A Coruña, las viviendas beneficiadas serán 36.500, con 26,6 millones de inversión; en Ourense, 45.635, con 23 millones de inversión; y en Pontevedra, la conexión llegará a 22.300 hogares, con cerca de diez millones. Otros 110.000 hogares se encuentran en Castilla y León, y otros 109.000, en Andalucía.



Objetivos del programa



Una vez que se ejecuten los proyectos beneficiarios del programa puestos en marcha, la tasa de cobertura alcanzará el 95%. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha previsto una inversión de 2.000 millones de euros hasta el año 2023 para "extender y mejorar las infraestructuras digitales, reforzar la cohesión territorial y hacer frente al reto demográfico", según indicó el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en un comunicado.



El objetivo, resaltan, es que el 100% de la población tenga cobertura de banda ancha en 2025.