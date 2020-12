Os cursos da Deputación de Lugo formaron 700 traballadores da administración local

O presidente da Deputación de Lugo, José Tomé Roca, e a deputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, entregaron este venres no Salón de Actos do Pazo de San Marcos os 700 diplomas acreditativos de participación da formación continua impulsada pola Deputación a traballadores e traballadoras da administración local da provincia.

Tomé subliñou que "este plan responde á aposta da Deputación pola formación dos empregados e empregadas públicos da nosa provincia, porque teñen unha responsabilidade moi importante. Son unha peza clave nas administracións públicas para garantir o bo funcionamento e a boa atención á cidadanía".

Nesta liña, o mandatario provincial destacou que “con estes cursos de formación queremos que Deputación e concellos estean á vangarda nas ferramentas de traballo e nos coñecementos para poder ofrecer un servizo público áxil e eficiente aos veciños e veciñas da provincia”.

A proposta do Plan Agrupado de Formación Continua 2020 levouse a cabo en 16 accións diferentes, centradas nas áreas de administración electrónica, urbanismo e medio ambiente, colectivos (policía local), xurídico-procedimental, novas tecnoloxías, información e comunicación, transparencia e bo goberno, políticas de igualdade e prevención riscos laborais.