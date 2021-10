El 61% de los concellos de la provincia de Lugo están libres de coronavirus

La pandemia de covid sigue su curva descendente en Lugo, en donde, con datos tomados este lunes, ya el 61% de los concellos (41 de un total de 67) no tienen ningún caso. En muchos lugares es una tendencia que se prolonga en el tiempo, como por ejemplo en los seis municipios en los que no se ha registrado ningún positivo en el último mes: Muras, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Ribeira de Piquín y O Vicedo.

También bajan los casos en los concellos que en las últimas semanas presentaban un número de casos preocupante. Así, en Foz se pasa en una semana de 67 a 30 positivos, mientras que Monforte cuenta con 23 frente a los 47 de hace siete días.

Hace menos de un mes, el pasado 6 de septiembre, en Monforte se contabilizaban 220 positivos, un descenso que es incluso más radical en la capital provincial, donde las fiestas de San Froilán comenzaron este lunes con solo 8 casos en la ciudad, cuando hace un mes había 326.

Con solo 1 caso hay diez municipios, entre ellos el de Sarria, que protagoniza un descenso continuado desde el pasado mes de julio, en el que alcanzó niveles peligrosos derivados de brotes surgidos durante las fiestas de San Juan.

CRECIMIENTO. La incidencia del covid-19 solo creció durante la última semana en seis concellos de la provincia de Lugo, y en ningún caso lo hizo de manera alarmante. Todos pertenecen a la comarca de A Mariña, salvo Paradela, que pasa de 0 a 2 casos. Se trata de Burela (que pasa de 2 a 6), Lourenzá (2 a 5), Ribadeo (5 a 6), Trabada (0 a 3) y Xove (1 a 2).

El número de casos de coronavirus no sufrió alteraciones en 34 municipios durante los últimos siete días, y bajó en 27.

La provincia de Lugo presentaba este lunes una incidencia a 14 días de 29 casos por cada 100.000 habitantes, lígeramente superior a la de Galicia, que es de 22,9.