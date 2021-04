El 60% de concellos lucenses no ha detectado ningún positivo en las últimas dos semanas

Seis de cada diez concellos de la provincia de Lugo no han detectado ningún caso de coronavirus en las últimas dos semanas. El análisis del ,mapa del covid en la provincia arroja unos datos bastante estables en los últimos días, si bien preocupan los casos asociados al brote en A Mariña, que ya suma unos 40 positivos.

La provincia cuenta con tres municipios con una incidencia acumulada superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes: Barreiros, Meira y Trabada. Según los datos ofrecidos diariamente por el Sergas, únicamente se puede precisar la incidencia en Barreiros, que suma 342. En Meira y Trabada no se especifica la cifra al tener menos de diez casos totales.

Xermade y A Pobra do Brollón, por su parte, cuentan con una incidencia acumulada que se sitúa entre los 150 y los 250 casos por cada cien mil habitantes, mientras que el resto de la provincia se encuentra por debajo del umbral de los 150.

CONCELLOS SIN NUEVOS CASOS. Los 39 municipios que no han detectado ningún nuevo positivo en los últimos 14 días son: Abadín, Alfoz, Antas de Ulla, Baleira, Begonte, Bóveda, Carballedo, Castro de Rei, Castroverde, Cervantes, Cospeito, Folgoso do Courel, Guitiriz, Guntín, O Incio, Lourenzá, Monterroso, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Ourol, Outeiro de Rei, Paradela, O Páramo, Pedrafita do Cebreiro, Pol, A Pontenova, Portomarín, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, Rábade, Sarria, O Saviñao, Taboada, Triacastrela, O Valadouro, O Vicedo.

CIUDADES. Los datos de incidencia acumulada entre las principales ciudades gallegas muestran que los peores datos son para las dos más grandes: Vigo, con 120 casos por cada 100.000 habitantes; y A Coruña, con una tasa de 102.

El resto de urbes se encuentran por debajo de los 100, siendo los mejores datos para Ferrol, con una tasa de 52.