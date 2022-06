El 50% de los concellos lucenses tiene 5 casos de covid o menos

La pandemia continúa su tendencia descendente en la provincia de Lugo, tanto es así que la mitad de los concellos registra 5 casos de coronavirus o menos. En concreto, 34 municipios se sitúan en estas cifras y seis de ellos —Baralla, Folgoso do Courel, Muras, Negueira de Muñiz, Pedrafita do Cebreiro y Triacastela— no contabilizaron ni un solo caso de covid en la última semana.

Mientras, el número total de infecciones en la provincia, que hace una semana se situaba en 1.075, ya baja de la barrera del millar al notificarse 919 casos según los datos actualizados por la Consellería de Sanidade.

Esta tendencia a la baja se percibe en la capital lucense, que pasa de 405 a 338 en una semana. La situación epidemiológica ha vuelto a descender en más de la mitad de los ayuntamientos, en concreto en 38 han bajado los contagios de covid y en siete de ellos la situación permanece inalterable en cuanto al número de positivos.

Mapa de casos activos en la provincia.EP

En la capitalidad los contagios han bajado notablemente en el último mes, de hecho desde el 26 de abril—650 casos— se han reducido casi a la mitad —338 actualmente—. Lo mismo sucede en Monforte de Lemos que en las mismas fechas ha pasado de 154 infecciones a las 81 registradas el martas.

Destaca también la situación de Meira que desde el pasado día 10 de abril notificó únicamente 10 casos que ahora han bajado a la mitad (5).

No obstante, en 22 ayuntamientos se rompe esta tendencia de mejoría o estabilización del coronavirus y crece el número de infecciones. En términos generales, los concellos en los que, según los datos de la Consellería de Sanidade, se contabilizan más casos activos de covid son Lugo (338), Monforte de Lemos (81), Vilalba (33) y Burela (24).

En cuanto a los datos de la pandemia en la provincia, según los datos publicados este martes en la web de Sanidade, los hospitales lucenses albergan a 40 pacientes con covid-19, tres de ellos en la Uci del Hula —sin cambios—. En planta, se distribuyen de la siguiente manera: 24 en el Hula —uno menos—, dos en A Mariña —uno más— y once en Monforte —uno más—.

Además, desde el inicio de la alerta sanitaria han fallecido con covid 359 personas en Lugo.

GALICIA. Según la última actualización de datos, el mares la comunidad gallega contabilizó 8.508 casos activos de coronavirus, 1.375 menos que el viernes pasado, y registró también un descenso del número de pacientes hospitalizados en planta y en las Uci de los hospitales públicos.

Del total de casos activos, según informó la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade, 1.951 son del área de A Coruña (247 menos), 919 de la de Lugo, 1.170 de la de Ourense (196 menos), 963 del área sanitaria de Pontevedra (121 menos), 1.585 del área de Vigo (296 menos), 1.318 de la de Santiago (258 menos) y 592 de la de Ferrol (107 menos).

Del total de pacientes, 26 están en Uci (9 menos), 456 en unidades de hospitalización (35 menos) y 8.026 en el domicilio. Hasta la fecha, en Galicia se han curado de covid 604.879 personas.