Los 2.800 sanitarios en primera línea de Lugo se empiezan a vacunar

El Sergas inicia este miércoles la campaña de vacunación contra el covid a los sanitarios que trabajan en servicios de primera línea, que en Lugo son unos 2.800 profesionales. El objetivo es que todos ellos reciban la primera dosis esta misma semana y que la próxima se pueda empezar a inmunizar a los sanitarios de otros servicios.

Así, en la jornada de este miércoles acabará la administración de la vacuna en las residencias, con unos 7.000 beneficiarios en la provincia, entre usuarios y personal. Solo quedarán sin vacunar los del asilo de Ribado, Xove y A Pastoriza porque tienen brotes activos, con lo que deberán esperar a pasar la enfermedad para sumarse a la campaña. Paralelamente se empezará a administrar el suero a los primeros sanitarios llamados en este fase, que lo recibirán en los servicios de Medicina Preventiva de los hospitales de la provincia, en su centro de salud o en el centro de salud de su cabecera de comarca, en función del tamaño.

Carlota Gómez Fole, sanitaria del servicio de Urgencias de Pediatría ha sido la primera en ser vacunada en el Hula.

Entre los 2.800 trabajadores convocados se encuentra el personal que lleva desde marzo trabajando más en contacto con pacientes diagnosticados de covid- 19, como los de las plantas de hospitalización designadas para esos enfermos —donde trabaja personal de Enfermedades Infecciosas, Medicina Interna y Neumología—, las de Geriatría, Uci, Urgencias hospitalarias, 061, PACs y Atención Primaria.

También recibirán la vacuna aquellos servicios que, como Oncología, Hematología o Nefrología, trabajan con pacientes inmunodeprimidos para quienes una infección con este coronavirus puede ser especialmente grave. Igualmente, se ha incluido en esta tanda a personal de otros servicios que acostumbran a aplicar técnicas que emiten gran carga de aerosoles, como Anestesia, cuyos especialistas tienen que hacer intubaciones, u Otorrinolaringología, que realiza, por ejemplo, traqueotomías de urgencia.

Finalmente, aunque se agrupe a todos bajo la denominación de sanitarios, en realidad, en este primer grupo también se encuentran trabajadores de otras categorías que desempeñan su labor en alguna de esas unidades para pacientes con covid o que pueden entrar en contacto con casos sospechosos de tener la infección. Se trata, por ejemplo, del personal de limpieza de Uci, Urgencias o planta de Infecciosas o de administrativos de Urgencias que reciben a los pacientes en ventanilla, entre otros.

La previsión es que esa vacunación se haga entre este miércoles y el sábado, pero si quedara alguno de estos trabajadores sin recibir la inyección podría prolongarse hasta el lunes. Acto seguido se comenzará con la del resto de sanitarios, lo que muy seguramente coincida con la administración de la segunda dosis en las residencias. El objetivo es que en febrero hayan recibido ambas todos los usuarios y personal de geriátricos y centros para personas con discapacidad y también todos los trabajadores del Sergas.

Los equipos de vacunación empezarán este miércoles a acudir tanto a los hospitales como a los centros de salud. Las vacunas se administran con cita a cada uno de los sanitarios incluidos en esta fase, que se desarrolla esta semana en toda la comunidad.

No se recomienda aún a mujeres que dan el pecho, embarazadas o grandes alérgicos

El Sergas ha convocado para recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer a todos los sanitarios de primera línea en la lucha contra el covid, pero hay tres grupos para la que no la recomienda todavía.

En primer lugar, los grandes alérgicos; entendiendo como tal a personas que han tenido, a raíz de sus alergias, reacciones graves, como un shock anafiláctico. En realidad, no es que este grupo de pacientes —que son un porcentaje pequeño del conjunto de personas con alergias— no la puedan recibir nunca sino que quizás se les deba administrar en un entorno controlado, como se hace también con otras vacunas, para que si tienen cualquier reacción puedan ser atendidos con rapidez.

También se anima a las embarazadas y mujeres que están dando lactancia materna en estos momentos a que no la reciban ahora. De nuevo, no es que no se les pueda administrar sino que no hay todavía datos robustos de ensayos clínicos en los que participasen ni mujeres encinta ni que estuvieran amamantando a sus hijos ya que no fueron incluidas en los presentados para la aprobación tanto de esta vacuna como la de Moderna.

Sin embargo hay al menos uno en marcha y, al ritmo de vacunación que hay ya en otros países, se espera contar pronto con evidencia suficiente de sus efectos. Por tanto, esos tres grupos podrán vacunarse cuando la campaña haya avanzado más.