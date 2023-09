Xurxo Souto e Suso do Bahía xa levan consigo a navalla de Manuel María

"No setembro de avaliar os froitos reunímonos aquí os militantes dos afectos, dos que aínda cren que Galiza é posible", dicía este venres David Otero, na presentación dun acto que cada ano recorda en Outeiro de Rei o cabodano da morte de Manuel María, o 8 de setembro, e no que tamén a irmandade do escritor, canda á asociación cultural Xermolos, fai entrega en homenaxe dun dos seus obxectos predilectos, a navalla que, como el dicía, serve para compartir o pan.

No adro da igrexa, ao pé do camposanto, ou no campo de Santa Sabela, as castañas aínda estaban ben prendidas aos castiñeiros, pero o tempo dos froitos chegaba tamén ás mans de Xurxo Souto e de Suso do Bahía, os dous —o segundo, a título póstumo— homenaxeados este ano pola súa traxectoria de compromiso coa cultura e coa lingua.

A Xurxo, o recoñecemento encheuno de emoción, pois moitas cousas con el se congregaron. Por unha banda, claro está, Manuel María, de quen foi próximo nos últimos anos que o escritor pasou na Coruña, tanto que moitas veces celebrou con el e con Saleta Goy o día do santo, o 1 de xaneiro. "Manuel María foi unha revolución na literatura galega. O que ata o 1954 era la tierra llana de Castro de Rei converteuse sempre na Terra Chá", comentou.

Por outro lado, a navalla. O mesmo Souto fixera un traballo xornalístico sobre as navallas que o escritor coleccionaba. Ademais, esa navalla vén tamén de Xermolos, "que para min é un referente absoluto, por Alfonso Blanco e polo Festival de Pardiñas", engadiu. "En fin, para min isto é un reencontro, porque eu xa fixera esta ruta co Manuel, xa fora ver o regato Cepelo, xa fora ás Penas de Rodas, e isto non se pode dicir, e por iso o digo: con el mexei detrás do Concello", contou.

E outra cousa máis que xuntar a este ramo é que o ano pasado, Souto tocara co seu grupo unha canción en Foz, en homenaxe precisamente a Manuel María e a Suso do Bahía. A súa filla, Cielo Fernández, destacaba "a emoción deste recoñecemento, pois meu pai e Manuel María eran moi grandes amigos, e el sempre foi un referente na nosa casa". David Otero tamén lembrou a figura do libreiro da Libraría Bahía de Foz, que poñía prezo aos libros en función da atención que eles recibían por parte doutros escritores. "Este mirouno moito Méndez Ferrín, así que vale moito", lembraba Otero na boca do libreiro tamén homenaxeado.

Xantar compartido, recital nas Penas de Rodas, ofrenda no camposanto, participacións de Marica Campo, Xosé Lois García ou Mero, entre outros, todo para comprobar, como dixo Souto ao pechar, que o mundo "será unha canción marabillosa, alegre e panteísta".