LUGO. La Xunta de Galicia ha dado la autorización a la Diputación de Lugo para la entrada en funcionamiento de la residencia de mayores de Castroverde. Así lo anunció el presidente de la Sociedad Urbanística Provincial (Suplusa), Manuel Martínez, quien precisó que la Administración autonómica le acaba de remitir el permiso de inicio de actividad (PIA) de dicha infraestructura.

Martínez recordó que el ente provincial ha invertido 1,4 millones de euros en esta residencia de la tercera edad y señaló que el de Castroverde será el primer centro que se ponga a funcionar de los doce que tiene en marcha la Diputación en la provincia.

Además, el presidente de Suplusa y vicepresidente de la Diputación de Lugo quiso agradecer a la Xunta de Galicia «a súa vontade colaboradora» y precisó que el documento remitido es «totalente imprescindible» para lograr que el centro se ponga en funcionamiento.

Manuel Martínez indicó además que se trata «dunha noticia moi agardada e moi boa para todos os veciños e veciñas de Castroverde e de toda a provincia». Recordó además que «esta boa nova» se produce tan solo cuatro meses después de que tomase posesión como presidente. «O meu obxectivo desde que collín as rendas de Suplusa foi traballar para avanzar na posta en funcionamento destes centros da terceira idade. Non tiña ningún sentido que algunhas instalacións, como as de Castroverde, estivesen construídas, e incluso fosen inauguradas, pero sen embargo estivesen pechadas».

El centro residencial castroverdense se llamará O Castro y dará servicio a más de una treintena de usuarios, según avanzó Martínez. Las instalaciones ocupan una superficie de 1.800 metros cuadrados y ofrecen, además del uso residencial, formado por ocho dormitorios dobles y 14 individuales, un servicio de enfermería formado por otras cuatro estancias individuales.

ABRIR EL RESTO DE CENTROS. El presidente de la Sociedad Urbanística Provincial resaltó además que en los últimos meses «Suplusa deu un salto cualitativo e cuantitativo na súa xestión». Además, se mostró muy satisfecho del trabajo llevado a cabo desde que él está al frente de la sociedad y adelantó que seguirá trabajando para intentar abrir «no menor tempo posible, o resto de residencias que temos nos distintos puntos da provincia de Lugo».