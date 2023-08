A xornada do GDR 4 e Guido Guía para coñecer Guntín supera xa os 30 anotados

A xornada impulsada polo GDR 4 e o Xeodestino Comarca de Lugo e Terras de Ulloa, xunto a Guido Guía, para coñecer as terras de Guntín ten xa máis de 30 inscritos a falta de pouco menos dun mes para a súa celebración.

Esta cita, que forma parte da serie Descubrindo a Comarca de Lugo e as Terras da Ulloa con Guido Guía, será o vindeiro 9 de setembro e súmase así á experiencia levada a cabo xa en Friol e ás que se prevé celebrar en Castroverde, O Corgo, Monterroso, Outeiro de Rei, Palas de Rei, O Páramo, Rábade e Antas de Ulla.

Precisamente, este último concello acollerá a terceira parada deste ciclo. Será o sábado 14 de outubro, día no que os participantes poderán descubrir historia, cultura, natureza, gastronomía e música tradicional do concello, tal e como indicaron na presentación a alcaldesa, Pilar García Porto; a xerente do GDR 4, Lorena López; e Guido Álvarez.