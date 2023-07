Un xermolar de ideas e vencellos

O Convivio é festa, é unión e son proxectos que nacen na palabra e medran no camiñar. Xermolan porque hai quen os faga xermolar, ducias de persoas cuxos grans de area en lugar de facer deserto fan un verxel para a cultura e a idiosincrasia galegas.

Na décima edición do Convivio, celebrada coma sempre na carballeira de Santa Isabel, en Outeiro de Rei, volveron agromar ideas e vencellos entre colectivos. Ese era o obxectivo. Desta volta, o acordo foi unánime á hora de querer renderlle homenaxe a dúas figuras claves nos cimentos do pobo galego: o humor e o himno.

Arredor de Castelao, Xaquín Marín e O Carrabouxo xirarán boa parte das actividades que se programaron para este ano. Deste xeito, o 31 de outubro é a data escollida para a lectura pública da obra Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete. O texto do de Rianxo interpretarase en diversos puntos de Galicia da man das 27 asociacións que acudiron este sábado ao encontro de colectivos.

Uns días antes, o 7 de outubro, renderase tributo ao ferrolán Xaquín Marín na súa terra, no teatro Jofre, coincidindo co 80 aniversario do debuxante. Alí estarán colegas de profesión e haberá música e teatro con A longa viaxe do capitán Zelta, obra de Manuel Lourenzo que ilustrou o propio Marín para a súa escenificación.

Un momento do xantar celebrado na carballeira de Santa Isabel, en Outeiro de Rei. VICTORIA RODRÍGUEZ

E para O Carrabouxo, unha exposición itinerante que este ano poderá comezar a súa andaina. A mostra recollerá 40 creacións saídas da imaxinación de Xosé Lois González, unha por cada ano de traxectoria do ourensán no gremio do humorismo gráfico.

Na cita organizada pola fundación Manuel María e a federación Galiza Cultura, en colaboración con Vicepresidencia da Deputación, tamén se falou de como abordar a reposición e divulgación do himno galego, a raíz da Iniciativa Lexislativa Popular presentada pola federación e Vía Galega para que o Parlamento se pronuncie a respecto de restituír a letra e a música orixinais de Os pinos.

"Nin a letra coincide co texto de Eduardo Pondal, nin a música que se reproduce comunmente é a de Pascual Veiga", explica Alberte Ansede, presidente da fundación Manuel María, sobre unha proposta que agardan que se resolva desta volta: "Agora está acreditado documentalmente que a letra actual do himno ten erros e que o propio Pondal se queixaba desa reprodución continua errada".

No encontro tamén alertaron do descoñecemento dos galegos acerca dun dos símbolos de Galicia, polo que se pensou no 20 de decembro para facer actos por diversas localidades para impulsar "a interpretación correcta" da peza, dando así paso a "un acto central masivo" cuxa data está por concretar. Así mesmo, os colectivos participantes tamén proxectaron actividades polo centenario das Escolas de Insiño Galego, creadas polas Irmandades da Fala en 1923, e polo século de historia do Seminario de Estudos Galegos.

A maiores, o Convivio é recordo. O que expresou Francisco Rodríguez durante a ofrenda a Manuel María e a Saleta Goy, onde recordou os valores que transmitían: humanismo, galeguidade, irmandade, pacifismo e defensa do medio ambiente, cando todo iso aínda non tiña nome. E o Convivio é música irmá, a dos fados de Iria Estévez e Artur Caldeira, e foliada, a que armaron os regueifeiros e Birloque, Vento Mareiro, Zurrumalla, Xurxo Souto e Richi Casás, Os Parabéns, Balura, Tribo e Tradivivas Agra, ademais da banda Sons e Soños.