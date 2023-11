O xardín botánico de Outeiro, elixido para conservar árbores do xurásico

No ano 1994, un garda forestal do parque nacional Wollemi, en Australia, atopou unha árbore estraña, que non soubo recoñecer, mentres facía barranquismo. Tanto é así que colleu unha mostra, para compartila cos botánicos deste lugar. A sorpresa foi a de descubrir que a wollemia nobilis, a árbore da que ata entón só se coñecían os fósiles, algúns de 200 millóns de anos de antigüidade, seguía viva. "Sería como atopar dinosauros nalgún recuncho da Terra", comenta Henrique, un dos impulsores do xardín botánico da asociación Arboretum Pinetum Lucus Augusti, en Outeiro de Rei, mentres amosa un dos exemplares desta árbore que conviviu cos dinosauros.

No 2018 publicouse un estudo no que se constataba que a especie tiña diversidade xenética. Ata ese momento, dende que se descubriu, pensábase que as menos de cen wollemias que aínda se manteñen en estado salvaxe só se reproducían de xeito asexual, que eran clons unhas das outras. "Foi unha gran noticia, porque a diversidade xenética é garante do futuro da especie", di Henrique.

A raíz dese achado, o xardín botánico de Sidney puxo en marcha un proxecto para lograr a supervivencia da especie e enviou 170 exemplares desta conífera, coas seis variedades xenéticas coñecidas, ao Forestry England de Bedgebury. Logo de varios meses de coidados no seu viveiro, a entidade repartiunas por xardíns de toda Europa e un de América, en Atlanta. Non sen antes comprobar que fosen lugares onde puidesen prosperar, tras un estudo das entidades australiana, inglesa, e do Botanic Gardens Conservation International (BGCI). O Arboretum Pinetum Lucus Augusti foi o único lugar elixido de todo o estado español. Nin o xardín botánico de Madrid, nin o de Barcelona.

Un fósil de wollemia. VICTORIA RODRÍGUEZ

Estes 2.400 metros cadrados da parroquia de Mosteiro deben albergar a maior diversidade de coníferas de toda a Península. Alí comezaron a medrar hai case vinte anos, cando Henrique comprou un prado en desuso, dende araucarias e cedros do Himalaia ata as pequenas pherosphaera fizgeraldii, das que só quedan medio milleiro en vida silvestre. E unha wollemia, claro, que chamou a atención das entidades que conservan esta especie. Como non? Trátase da máis alta de toda a Europa continental. Cos seus sete metros dobra a medida doutras que se plantaron ao mesmo tempo, no 2009, e segue a medrar a bo ritmo. Tanto é así que o director do Foresty England pediu se o xardín podería acoller os seis exemplares desta metacolección de wollemia "case como un favor".

E é que historia da wollemia en Australia é ben coñecida, e querida. Hai 200 millóns de anos, os bosques deste lugar, así coma os de Nova Zelanda e a Antártida, eran desta especie. Cando o país sufriu os terribles incendios en 2019 e 2020, o goberno mobilizou o exército para protexer o seu hábitat, e tamén comezou a urdir un plan para que a especie non se perdese. The Times referiuse precisamente a estas wollemias que agora viaxan como "refuxiadas climáticas".

A furgoneta que partiu de Bedgebury pasou estritos e demorados trámites fitosanitarios no eurotúnel, deixou algúns exemplares en Francia, e trouxo as seis wollemias a Outeiro de Rei. Henrique e Javier, outro integrante da asociación, veñen de plantalas. Cada unha leva unha etiqueta, que indica o sitio ao que pertence —dos catro lugares onde se encontra a especie—, así como o número da árbore da que se sacou o enxerto, e a data.

Nas antípodas destas árbores, que medran entre pitas de Guinea, está Australia. "Xusto nas antípodas estaría a illa máis ao sur de Nova Zelanda", matiza Henrique. As raíces non chegan tan lonxe, pero si a vontade desta asociación de coidar dun patrimonio "que é deles, pero tamén noso, de todo o planeta". E un pequeno planeta é este lugar, onde as coníferas da Patagonia conviven coas de Siberia, e os cedros de Tasmania coas araucarias de Chile, ou onde as wollemias buscan mudar o horizonte de Outeiro de Rei, e verse, de lonxe.