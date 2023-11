Una visita a una obra de la Xunta en Castroverde acaba en bronca política

Una visita a Castroverde del delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, para ver in situ el resultado de unas obras financiadas por el Gobierno gallego en Riomol acabó en bronca política. Fue invitado el alcalde, Xosé María Arias, que a su llegada tachó de "cacicada de hai 40 anos" el acto, al entender que el PP se había apropiado del mismo. Desde la Delegación Territorial negaron partidismo y dijeron que era una más de las visitas que la Xunta, al igual que otras instituciones, promueven a actuaciones que sufragan.

El regidor castroverdés criticó que estuviesen con Javier Arias en Riomol "militantes do PP que nin son de alí". "A min citáronme e cando cheguei atopei iso, un acto do PP, cando nin convidaron á portavoz local do BNG", denunció.

Xosé María Arias añadió que se visitaba, además, una obra "que lle corresponde a Castroverde de pleno dereito, polo Fondo de Compensación Ambiental, porque as axudas de concorrencia competitiva a nós non nolas dan".

Desde la Delegación Territorial negaron partidismo y aclararon que invitaron al jefe de la oposición, el popular Pablo Figueiras, y al regidor, y que este último, como máxima autoridad municipal, podría avisar a otros integrantes de la corporación si así lo estimase. También aseguraron que en la visita participó gente de Riomol y del núcleo vecino de Vilacote.

Además, afirmaron que las ayudas autonómicas en concurrencia competitiva se resuelven en base a criterios técnicos, y que benefician a concellos de todos los colores políticos.

Las mejoras. Javier Arias comprobó en Riomol unas mejoras en el saneamiento de aguas pluviales, a las que las Xunta dedicó 55.000 euros. Cifró en 337.000 los fondos que recibió Castroverde en tres años en ayudas de la Dirección Xeral de Administración Local. Después fue a Baleira, donde, acompañado por el alcalde, Ángel Enrique Martínez Puga, supervisó maquinaria adquirida con 72.000 euros del Fondo de Compensación Ambiental, con el que también se financiaron mejoras en Sesto y Vilar de Pousada.