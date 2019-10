No hay ni un año que el proyecto para recuperar y oficializar la Vía Künig como ruta de peregrinaje a Compostela comenzó a andar, con el historiador Javier Gómez Vila al frente y la unión de los cinco ayuntamientos por los que transcurre, pero el camino tiene señalización física y virtual -en unos días estrenará una app-, ha empezado a recibir peregrinos otra vez y se prepara para su reconocimiento como ruta oficial.

La Vía Künig es una variante del Camino de Francés que, justo antes de entrar en la provincia de Lugo, a la altura de Herrería de Valcárcel, se desvía para evitar el alto do Poio y Pedrafita para continuar por terrenos de O Cebreiro hacia As Nogais, Becerreá, Baralla, O Corgo y Lugo, donde enlaza con el Camino Primitivo y de este con el Francés en Melide.

Gómez Vila: "Este ano empezaron a baixar peregrinos en bicicleta"

La Mancomunidade de Concellos do Camiño Francés reaccionó en contra de este proyecto nada más se presentó, pero el rechazo se ha ido diluyendo y todo apunta a que la entrada de esta ruta en el grupo de caminos oficiales es solo cuestión de tiempo. El trazado está delimitado y señalizado y tres historiadores preparan el estudio histórico que hay que presentar a la Dirección Xeral de Patrimonio para que esta apruebe el reconocimiento oficial del camino. "Quizais ao final deste inverno estea rematado o traballo. A historiadora María José López está lendo a documentación medieval do mosteiro de Penamaior (Becerreá) e Mar García Díez, os libros parroquiais de defuncións, porque había peregrinos que morrían facendo o camiño e se enterraban nos atrios das igrexas", cuenta Javier Gómez Vila.

El historiador asegura que el proyecto tiene apoyo social e institucional. El propio Xacobeo editó en 1999 la guía que hizo sobre este camino el monje alemán Hermann Künig de Voch, que fue quien le dio nombre, y hasta el Centro de Interpretación do Camiño de Santiago que hay en la ciudad de Lugo se hace mención a él. Gómez Vila abordó este proyecto con el conselleiro de Cultura hace unos meses y asegura que la receptividad fue máxima. "Non teño nada malo que dicir. O que dixo o Xacobeo o ano pasado é que a ruta non existía oficialmente, porque niso é no que estamos traballando", explica. La Vía Künig es, de hecho, una oportunidad a las puertas de un Xacobeo en el que los caminos más populares volverán a saturarse.

La señalización física (179 postes y 23 paneles) fue posible gracias a una subvención del Xacobeo, en la que no podían entrar las ciudades, por eso queda pendiente el municipio de Lugo. En este la gran mayoría del trazado discurre por la vía romana XIX, que ya está señalizada, pero la idea es ampliar la información.