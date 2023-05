A Vía Künig que alimenta os lazos de unión

Anécdotas, aprendizaxes, risas e coñecementos son os que compartiron na xornada deste sábado as arredor de 140 persoas que participaron no XIII Encontro de Asociacións, que celebrou a natureza, o patrimonio e a historia do Corgo. No entanto, foi o colectivo Arumes do Corgo o que se encargou de organizar esta cita anual e itinerante que non se celebraba desde 2019, en Sarria.

Cinco colectivos –ademais de Arumes, participaron Amigos do Patrimonio de Castroverde, Arcas de Sarria, a Agrupación Instrutiva de Redes de Caamouco e A Canteira de Neda– reuníronse a carón da capela de San Bernabé, no castro de Castrillón, para comezar unha andaina que levou os asistentes por un bo tramo da Vía Künig. Porén, antes de arrancar, Mario Outeiro, de Arumes, deu a benvida e puxo contexto. Falou da contorna que os rodeaba e deu pé á intervención de María José López Caldeiro, investigadora que, xunto a Javier Gómez Vila, traballa pola oficialización deste itinerario como parte do Camiño de Santiago.

Así, a expedición partiu de Castrillón para realizar uns nove quilómetros ata Arxemil, con petiscos no centro social do Corgo e visita aos sartegos de Pedrafita polo medio. Logo, houbo xantar de confraternidade no restaurante Torre de Núñez e intercambio de agasallos entre as asociacións, momento no que se puideron ver revistas editadas por algúns dos colectivos participantes, detalles conmemorativos desta décimo terceira edición e libros, como "El carro de las siete luces", no que Ricardo Polín recolle lendas do Camiño Primitivo, desde Oviedo ata Compostela.

Para rematar a animada xornada, os contos de Avelino González, actor e narrador que xa colaborou en varias actividades con Arumes e, desta volta, tivo alusións ás cinco localidades dos cinco colectivos presentes.

"A valoración só pode ser moi positiva, xa que se recuperou a actividade despois do covid e fomos moi conservadores á hora de levala a cabo; quixemos manter a esencia do evento e que a situación estivese moi tranquila respecto ao covid para organizala", expresou Mario Outeiro.

A vindeira cita agárdase para o próximo ano, aínda que desta volta recaerá na provincia coruñesa. Tócalle á Canteira de Neda.