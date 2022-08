Veinte años por O Corgo

La agrupación A Legua Dereita nace a través de una actividad extraescolar en el colegio del municipio allá por el año 2002, como un grupo de música tradicional formado a raíz del trabajo de padres y madrespadres que decidieron crearla para darle más identidad al colectivo que había en ese momento en O Corgo. Veinte años después, conforma una asociación cultural sin ánimo de lucro que trabaja para dar a conocer el patrimonio del municipio y de la comarca.

El nombre de la entidad viene dado por una denominación popular entre la gente mayor y no tan mayor de O Corgo, que hace referencia a la peculiaridad de la Nacional VI a su paso por el concello. Así lo explica Roberto Besteiro, presidente de la asociación: "Sabemos que é unha legua porque a recta está entre dous leguarios do antigo Camiño Real a Castela, entón a xente do corgo coñecía esa recta como a legua dereita, de aí o nome".

Inicialmente, solo impartían clases de música y baile, mientras que en últimos años están intentando abarcar temas que tengan que ver con la tradición más allá del municipio. Besteiro señala que se centran en "dar a coñecer a cultura galega e a da propia zona, como é o caso do último proxecto sobre documentación de roupa antiga, e promover a cultura do Corgo fóra do propio concello".

"Queremos inculcar o interese pola tradición da zona, que non se perda", señala Roberto Besteiro, presidente de la asociación

El hecho de formarse en un principio para impartir diferentes clases de música y baile les sirvió para actuar prácticamente por todo el concello de Lugo. Sobre estas citas por toda la provincia, Roberto indica que siempre guardaron un especial cariño a las de los domingos folclóricos de Portomarín, "polo que significan para a cultura popular e todo o que ten que ver coa tradición, pois sempre era unha actuación que preparamos con moito esmero", valora el presidente de A Legua Dereita.

La asociación fue evolucionando: "Nos inicios eramos unha agrupación moi nova, con xente de educación primaria. Moitos dos que estabamos quedamos e fóronse incorporando novos membros ata ser o que é hoxe", señala Roberto haciendo referencia a que es una asociación en la que hay gente de todas las edades, con más y menos experiencia, lo que considera que es "unha mezcla moi interesante".

ACTUALIDAD. La principal actividad de la asociación sigue siendo impartir clases de música y de baile tradicional, a las que se les suman clases de guitarra y acordeón. Por otra parte, también organizan actividades paralelas. "Ademais do traballo semanal sempre intentamos realizar algun evento interesante ao longo do ano" comenta Roberto. Hoy en día, son entre 50 y 60 personas las que acuden semanalmente a las clases impartidas y actividades organizadas por la asociación, tras un bajón por la pandemia.

Desde los últimos años, el presidente explica que la línea principal a seguir es apostar por la gente joven e intentar que participen en las actividades: "Queremos inculcar o interese pola nosa tradición, que non se perda", dice.

Para poder llevar a cabo sus proyectos, la asociación indica que su financiación llega a partir de las actuaciones que realizan a lo largo del año, así como de ayudas publicas de la Diputación y del Concello de O Corgo.

Nuevos proyectos de la asociación

La última gran novedad de ‘A Legua Dereita’ es la organización de un proyecto de documentación de ropa antigua.



Este proyecto nace a raíz de que, según Roberto Besteiro, "hai moita historia que contar, canto máis recalas sobre o tema máis te dás conta, saes de casa e ves de que a túa veciña ou o teu amigo ten unha peza de roupa antiga que merece ser documentada".



OBJETIVOS DEL PROGRAMA. Este programa se organiza con la idea de que quede constancia de la manera de vestir de los antepasados de la zona.



El presidente de la asociación explica que ahora están dándole publicidad para que la gente de la zona que tengan algo que merezca la pena enseñar se acerque para que lo puedan documentar.



Una vez tengan cierta cantidad de ropa recogida, tienen pensado hacer una exposición de trajes, como recientemente hicieron en la feria de Gomeán. Además, Roberto sueña con "poder reproducir as pezas máis representativas con materiais modernos,tendo en conta as nosas limitacións, para ensinalas nas actuacións que realicemos".



OTRAS IDEAS. La asociación tiene varios obradoiros en mente para este curso y planean alguna excursión de cara a otoño hacia O Courel. "Gustaríanos realizar unha excursión a algunha cooperativa ou produtor de mel que se vise afectado polos incendios, agora estamos axudando na distribución unha de Quiroga", matiza.