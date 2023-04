Veciños de Friol piden o arranxo inmediato das fochancas da estrada LU-P-1611

Veciños de Friol e usuarios da estrada LU-P-1611 esíxenlle á Deputación de Lugo, titular desta vía coñecida como cinturón comarcal, que o firme da calzada sexa arranxado inmediatamente, xa que desde hai uns meses presenta unhas fochancas que se converteron en insalvables.

"Hai moitas que non se dan evitado porque ocupan todo o carril e en Ousá, por exemplo, hai unha que cobre toda a calzada", explica unha friolesa que emprega esta vía a diario e en varias ocasións e que alerta que "a peor parte está entre Ousá e o cruce que vai a Donalbai". Fala así dun treito duns dez quilómetros de cuxa situación os damnificados xa avisaron aos rexedores de Begonte e Friol e, aínda que aseguran que estes "fixeron presión" para que a Deputación actuase, "seguimos igual, non hai maneira de que a arranxen".

A situación xa foi denunciada en redes sociais e ante os rexedores de Begonte e Friol, que trasladaron as queixas á Deputación

Así mesmo, xa denunciaron esta realidade nas redes sociais e non descartan crear unha páxina ou grupo para instar á entidade titular ao inicio das obras. "Non pedimos que se faga unha estrada totalmente nova, pero polo menos que se tapen as fochancas", engade unha das afectadas.

Esta usuaria esixe así mantemento para unha vía "moi transitada", especialmente para veciños da zona que traballan en Baamonde ou en parques empresariais de Begonte ou Rábade. Do contrario, conclúe, "imos ter que lamentar incidentes graves", máis alá de pinchazos de rodas e de danos no sistema de amortecedores dos vehículos.