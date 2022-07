Incredulidad y amargura son los sentimientos generalizados ante la profanación de varias tumbas en el cementerio de Soutomerille, en Castroverde, considerado el más pequeño de Galicia y ubicado junto al Camino Primitivo. Ni los propietarios de los tres únicos panteones, que sufrieron daños, ni vecinos de núcleos cercanos a esta aldea abandonada desde hace más de medio siglo, encontraban explicaciones a este acto vandálico descubierto el lunes. "Non lle vexo lóxica. Parece unha gamberrada de mozos, pero é moi grave. Pode ser que o obxectivo da desfeita sexa facer gravacións para subilas ás redes sociais", piensa Bernardo Fernández, que recibió un panteón en herencia y no tiene familiares enterrados allí. El alcalde, el socialista Xosé María Arias, mantiene una opinión similar. "Isto non responde a nada. É esnaquizar por esnaquizar. Non ten sentido ningún", recalca.

Manuel Ramiro Rodríguez, cuya familia figura entre las afectadas, cree que los autores de los hechos "tiñan que buscar algo de valor, pois a ese lugar só vas a propósito e hai que coñecer a zona. Pode que pensasen que nos cadaleitos había pezas dentais de ouro ou algún obxecto". En sus nichos no hubo profanación, "pois trasladaramos os restos dos familiares a outro lugar", cuenta.

BERNARDO FERNÁNDEZ

Propietario de un panteón "Non lle vexo lóxica. Pode que o obxectivo dos autores fora facer danos para subir as imaxes ás redes sociais"

Una de las abuelas de Manuel Ramiro Rodríguez fue la última persona sepultada en este el pequeño camposanto. "Foi a principios dos anos 90", recuerda. Los primeros enterramientos se hicieron en los años 20 y 30 del siglo pasado, según destaca el cronista oficial de Castroverde, Ricardo Polín. Entre las lápidas de tierra arrancadas figura la de una joven y su hermano fallecidos durante la Guerra Civil.

Sepulturas dañadas en el cementerio de Soutomerille, precintado por la Guardia Civil. SEBAS SENANDE

"BARBARIDADE". Jesús López Besteiro, que nació y vivió su infancia en Soutomerille, subraya que "é unha barbaridade. Non vexo razóns para rebentar os nichos de xente que morreu hai tempo e ultraxar a súa memoria", dice. López Besteiro recalca que, hace más de medio siglo que no vive nadie en la aldea, "e non existen problemas, nin rencillas que motivasen esta situación".

"Veño de cando en cando, a última vez hai quince días, para rozar a maleza do recinto, pero nunca puiden pensar que pasase unha cousa así", comenta. En este pequeño camposanto tiene enterrados a dos abuelos, a dos tíos y a dos tíos de su madre, y en su caso sí hubo profanación de tumbas. No sucedió lo mismo en el panteón de Bernardo Fernández, "onde romperon dúas lápidas, pero non fixeron tantos danos como noutros, nos que sacaron os cadaleitos", explica. Este vecino recuerda que hace algún tiempo se hallaron restos de ritos satánicos junto a la iglesia prerrománica de la aldea.

Ricardo Polín cree que se trata de un atentado contra "o enorme valor humano deste cemiterio, As lápidas reflicten a vida familiar da comunidade e, no caso dos falecidos na Guerra Civil, as dificultades pasadas por esas persoas". El cronista oficial de Castroverde alude también al valor artístico de estos panteones de cantería.

ANTONIO MUÑIZ

Vecino que da el aviso



"Os vándalos tiveron que esforzarse para facer tantos danos. Ata lle deron a volta a unha pedra grande de cantería"

Una funeraria acudió ayer al camposanto para retirar las tablas de ataúdes rotos y tomar medidas para sellar los nichos, un trabajo que acometerá el Concello, aunque la reposición de las lápidas dependerá de las familias. Son cuatro las tumbas profanadas y otras seis sufren daños.

La Guardia Civil precintó el recinto el lunes por la tarde y revisó la zona ayer, mientras que la Policía Judicial desarrolla las primeras investigaciones.

VOZ DE ALARMA. Antonio Muñiz fue el vecino de Vilar de Cas que dio la voz de alarma de los destrozos. "Pasei por alí sobre as 12.15 da mañá. Viña co tractor de coller herba e vin unhas táboas no camiño, fóra do cemiterio", afirma. En su viaje de ida a la finca observó cómo un joven se subía a un vehículo monovolumen aparcado junto al camposanto y había otros dos en su interior. Ese mismo coche llegó a la zona hacia las 9.30 de la mañana, según aseguró otro residente. "Resulta sospeitoso que estivesen tres horas no lugar, pero ninguén viu nada, nin sentiu nada. As casas máis cercanas están a máis dun quilómetro", precisa Muñiz.

MANUEL MUÑIZ

Preside Amigos do Patrimonio



"O patrimonio de Soutomerille está abandonado. Todos os días cae algo e, cando non cae, veñen e fan unha desfeita"

Este vecino contactó con Jesús López Besteiro para comunicarle lo sucedido, quien a su vez avisó a la Guardia Civil, Antonio Muñiz revela que estos vándalos "fixeron un grande esforzo. Romperon a golpes lápidas e cadaleitos e incluso lle deron a volta a unha pedra grande de cantería".

Bernardo Fernández aún no tramitó su denuncia. Está a la espera de que la Guardia Civil complete el inventario de daños del camposanto. Jesús López Besteiro denunció este miércoles los daños y Manuel Ramiro Rodríguez lo hará hoy.

Estos destrozos acentúan más la sensación de abandono del histórico núcleo de Soutomerille, "Todos os días cae algo e, cando non cae, veñen e fan unha desfeita", afirma Manuel Muñiz, presidente de Amigos do Patrimonio de Castroverde. Este colectivo reivindica actuaciones que protejan los bienes de interés cultural del lugar.