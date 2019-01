Vecinos de San Lourenzo de Aguiar critican al cura por hacer obras sin consultarles

Miembros de la asociación vecinal de San Lourenzo de Aguiar (Outeiro de Rei) están en pie de guerra contra el párroco, pues denuncian que realiza obras en el templo sin contar con el consenso de la entidad y después reclama el importe a los vecinos.

Desde la asociación explican que hace tres años acordaron en una asamblea que todas las actuaciones que se realizasen en la iglesia tenían que someterse a aprobación vecinal. "O párroco estaba cada pouco tempo facendo obras sen consultarnos. Estamos de acordo en que se fagan, pero consideramos que primeiro debe de haber unha votación, pois ao final os habitantes de Aguiar imos a ser os que paguemos a obra", indica el presidente de entidad.

Los vecinos recuerdan que la práctica totalidad de las reformas del templo las sufragaron de su propio bolsillo. "Púxose calefacción, renovouse case por completo o interior, e todo o pagamos nos", recalcan, al tiempo que recuerdan que también son los encargados de costear los gastos de mantenimiento e iluminación de la iglesia.

Los vecinos critican que esta situación ha generado confrontación en el pueblo. De hecho aseguran que el párroco "chegou a coaccionarnos dicindo que se as cousas non se fan como el quere teremos que pagar por usar a igrexa. Moita xente maior ten medo de que se negue a oficiar enterros e non hai dereito de que actúe dese xeito dictatorial", recalca el presidente, quien explica que desde que este sacerdote llegó a la parroquia hace una década el malestar va en aumento. "Xa o anterior presidente se marchou porque non aguantaba a presión, non sabemos cal é o problema deste cura", dicen.

Desde la asociación intentaron arreglar esta situación en varias ocasiones, pero aseguran que el párroco se niega tajantemente. "Non entra en razón, chegou a decir que os veciños somos coma un rabaño de ovellas", precisa el presidente. Por su parte, el Obispado declinó pronunciarse sobre este conflicto.