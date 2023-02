Un vecino de Xiá asegura haber visto un lobo a 200 metros de casas habitadas

Un vecino de Xiá, en Friol, asegura haber visto un lobo a unos 200 metros de las casas habitadas del lugar de O Toxo y a menos de 50 de otra vivienda en la que no reside nadie. La escasa distancia a la que se encontraba el cánido del hombre permitió que este pudiera grabarlo con su móvil.

"Eu estaba nun prado botando purín co tractor e ao principio o lobo veu por alí", explica, pero al ver el vehículo "foise para o prado que está pegado". Allí había unas cuatro vacas y un ternero a los que merodeó sin llegar a atacarlos. "As vacas fixeron unha especie de corro e, que eu saiba, non atacou", agrega.

Ocurrió hace más de una semana y a plena luz del día, alrededor de las 17.00 horas, tal y como especifica el hombre, que al percatarse de la presencia del animal decidió tomar las imágenes "desde o valado que separada as dúas parcelas".

Es habitual que los vecinos de la zona se topen con lobos, ya que muy cerca "hai piñeirais e moito monte", además de ser un lugar en el que se registran, con frecuencia, pérdidas de ganado atribuidas a este cánido. De hecho, el friolés que gravó las imágenes recuerda que "hai un ano vin outra parella deles", pero también sin registrarse ataque.