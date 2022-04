Un vecino de Outeiro de Rei presume de una col de más de 4,5 metros

No es la primera vez que Manuel Álvarez Parga se fotografía al lado de una col de considerables dimensiones, porque está habituado a que crezcan en la pequeña huerta que posee en la parroquia de Candai, en Outeiro de Rei.

Manuel Álvarez y su espectacular col. EP

La penúltima vez que lo hizo fue en 2020 con un ejemplar que superaba los cuatro metros de altura, pero esa ahora se acaba de quedar pequeña al lado de la que floreció este año y que supera los 4,5.

Posiblemente la de ahora sea hija de aquella. También como sucedió con la de 2020, este ejemplar nació de forma espontánea, cerca del muro del cierre de la huerta y a escasos cinco metros de donde se encontraba aquella otra col.

"O máis probable é que nacera dunha semente da anterior e tamén creceu de forma espontánea", asegura Manuel Álvarez, quien manifiesta que si las coles suelen tener un ciclo de un año de vida, en el que dan berza, luego flor y más tarde semillas, esta tardó más de cuatro años en florecer. "Ata que isto sucede non deixan de crecer e despois xa morren".

Manuel Álvarez no se explica el motivo por el que en su huerto se dan este tipo de coles tan inusuales por su tamaño, pero se muestra encantado con que esto le suceda de forma periódica. De momento, no pierde la oportunidad de fotografiarse al lado de ejemplares tan singulares y confía en que este no sea el último con el que lo haga. Sin duda, papeletas hay para que esta familia de coles siga creciendo, en altura.