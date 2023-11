Una vecina de Portomarín se queja que una pulpería ocupe una marquesina

Una vecina de Portomarín ha trasladado sus quejas al Concello por una pulpería que en las jornadas de feria, el día 9 de cada mes, instala parte de su puesto bajo una marquesina, ocupando la parada del bus que hay frente a las letras de entrada en la localidad.

El alcalde, Pablo Rivas, asegura que esta situación no llega a generar una problemática, ya que solo se da una vez al mes, por lo que no se prevé que haya cambios.

Ese punto, asegura el regidor, registra "dúas ou tres paradas ao día" entre el transporte escolar y la línea que une Sarria y Santiago. "O bus ten que parar un par de metros máis adiante da marquesiña e nunca houbo problemas", recalca, e indica que ya hace varios años que el puesto se instala allí: "Nunca nos metemos coa colocación dos postos, son os propios feirantes os que o fan, é unha tradición".

Por su parte, la parte crítica lamenta que, tras pedir "no verán e ao comezo do curso" una solución, "non se faga nada", y añade que no solo "os nenos teñen que baixarse no medio da rúa", sino que incluso los peregrinos "preguntan onde teñen que esperar o bus, porque a entrada á marquesiña está ocupada".