Una vecina de Castroverde lleva semanas esperando a que le retiren un nido de velutinas

Ángeles Vázquez, vecina de Castroverde, se muestra desesperada por la presencia de velutinas en la finca en la que reside, a la vez que es muy crítica con la gestión que la Xunta está haciendo de esta problemática.

La afectada asegura que la colmena que tiene ahora es la tercera que se forma en su propiedad desde el verano. "Este último nido lleva ya desde el 7 de octubre, que es la primera vez que llamé para que lo retiraran, y las avispas ya dañaron frutos que cultivo en un invernadero. He llamado varias veces al 112 pero no viene nadie", insiste. .

"Aunque este no es su cometido, los dos nidos anteriores fueron retirados por el Ayuntamiento, ante la pasividad de la Xunta que no atendió los avisos que hice. Pero ahora, el personal municipal no puede actuar porque no dispone de una pértiga adecuada".

La afectada ve muy mala coordinación entre la Xunta, encargada de gestionar los avisos, y Seaga, que es la empresa encargada de retirar los nidos. "A mí nadie me atiende ni me da una solución; me canso de poner trampas, pero está claro que esta nefasta gestión solo hace que la plaga vaya cada vez a más", afirma.