Una vecina de Castroverde se lleva el premio Mujer Ganadera de Danone

El premio Mujer Ganadera de Danone recayó este año en las manos de Mónica Cabanas, la ganadera al frente de la explotación A Carballeira SAT, en el municipio de Castroverde. Oriunda de Guntín, Cabanas estudió Empresariales y, tras acabar la carrera, el matrimonio la llevó a liderar esta granja en la parroquia de Moreira junto a su marido. Liderar, para ella, quiere decir "facer de todo, dende ordeñar as vacas ata levar o papeleo", comenta.

Cabanas reconoce que el premio le hizo mucha ilusión, aunque también admite que siente pudor a partes iguales. Si lo celebra es porque lo concibe "coma un premio para todas as mulleres que se dedican á gandaría e ao traballo da casa, porque moitas veces todo ese traballo que fan as mulleres non está o suficientemente recoñecido", cuenta.

En su caso, reconoce que la ganadería es un trabajo "sacrificado", pero piensa que hoy todos los trabajos lo son, con sus ventajas e inconvenientes. "Aquí non temos días de descanso, traballamos as 365 xornadas do ano, e por iso tenche que gustar, pero se cadra si temos máis tempo para estar cos fillos", indica. Su marido, Antonio, también reconoció que sin Mónica la ganadería no se habría convertido en lo que es.

RECONOCIMIENTO. Desde Danone, destacan que los premios, que tienen como lema "Comprometidos por el futuro de las granjas familiares, sostenibles y locales", reconocen las mejores granjas con las que colabora la compañía, tanto en términos de calidad de producto, como de sostenibilidad económica, social, medio ambiental y bienestar animal. En esta ocasión, la ceremonia se ha realizado a través de un webinar en el que Paolo Tafuri, director general de Danone España, compartió un mensaje de agradecimiento.

"Con estos premios queremos demostrar nuestro agradecimiento a los ganaderos con los que colaboramos. Su trabajo y esfuerzo durante el confinamiento permitió que la cadena alimentaria se mantuviese" declaró Tafuri. "Los diez ganaderos ganadores son ejemplo de las buenas prácticas que podemos encontrar en el sector", añadió el director general.