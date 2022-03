No es la primera vez que un vídeo de Roberto López se hace viral. En esta ocasión lo fue su intervención en El Programa de Ana Rosa, de Telecinco, en la mañana de este viernes, para analizar la crisis originada por el paro de los transportistas.

López aludió a la grave situación que viven los camioneros, para indicar que el Gobierno no los escucha, ni los respeta, "pero el problema nos afecta también a los ganaderos, a los productores de huerta y de fruta, a los pescadores, a todo el mundo. Tiene que parar ese país, no sólo los transportistas", aseguró. A su vez explicó que tanto él como otros ganaderos están tirando la leche al no haber recogida.

López atribuyó la crisis a "23 personas que trabajan en el Club de la Comedia", en alusión al consejo de ministros, para advertir del peligro de desabastecimiento. "Vais a comer mierda", aseguró con contundencia, para advertir que los animales acabarán muriendo en las granjas.