Traloagro estrena en el polígono de Friol un centro de carne ecológica

La empresa Traloagro estrenó este viernes las instalaciones en el polígono industrial de Friol, en las que iniciará su actividad industrial en el procesado de carne ecológica y abrirá al público una tienda en la que, además de los productos derivados de su actividad, ofrecerá un amplio catálogo de artículos gallegos de agricultura ecológica que también exportará.

La inauguración contó con la presencia del delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, así como el alcalde del municipio y presidente del GDR-4, José Ángel Santos. Las entidades que representan contribuyeron a poner en marcha este proyecto. La Consellería de Medio Rural, con una ayuda de 300.000 euros, y el GDR de la comarca de Lugo, con una aportación de 160.000. La inversión total de la iniciativa alcanza los 2,5 millones.

El proyecto consta de dos edificaciones adosadas situadas en la parcela 55 del polígono. La mayor de ellas, con una superficie de 731 metros cuadrados, albergará el centro de elaboración y procesado de carnes de origen ecológico, así como las dependencias destinadas a labores administrativas, aseos, vestuarios y un almacén. Por otro lado, la tienda se ubicará en una nave de planta baja con una superficie de 253 metros cuadrados.

Junto al centro de elaboración y procesado de carne se abrirá una tienda de artículos gallegos ecológicos

El delegado terriorial de la Xunta en Lugo destacó que proyectos como el promovido por Traloagro en Friol "permiten xerar valor engadido á produción primaria do noso agro, coa elaboración e comercialización de produtos listos para o consumo e co consecuente incremento de beneficios para os propios produtores".

Por su parte, el alcalde de Friol destacó "a importancia deste proxecto para a promoción do emprego no municipio, pero tamén pola revolución que supón no consumo de produtos ecolóxicos en toda a comarca e en Galicia", comentó.

PROYECTO PIONERO

El vicepresidente de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Carmelo García Romero, destacó el carácter pionero de esta iniciativa por dos cuestiones fundamentales. Por un lado, Traloagro es de las primeras empresas que cumple todas las fases del proceso productivo, desde la cría hasta la exportación del producto, lo que evita que el valor se quede en los intermediarios. Por otro, es la primera tienda encargada de seleccionar e internacionalizar un catálogo ecológico gallego.

En la tienda venderán mermeladas, chocolates, infusiones, panadería, purés, conservas, legumbres, helados, pastas o salsas. También habrá productos frescos como leche, huevos y productos de la huerta, todos ellos ecológicos.