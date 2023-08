Fanny Pena: "Traballo 8 horas diarias e chego á casa e adícolle 5 ou 6 máis á conta"

Fanny Pena é unha apaixonada de viaxar e descubrir sitios agochados. Coa súa formación en márketing e publicidade, pasa o día "pegada ao móbil" para poder poñer en valor o turismo local en redes dende o seu perfil de instagram @engaliciamorate.

Como naceu este proxecto?

Naceu o 25 de xullo do 2019. Empeceina coa miña exparella a modo de hobby. Teño unha formación relacionada con márketing e publicidade así que empecei a levalo un pouco cara ao meu terreo, quedeime eu coa conta e adapteina ao meu ritmo, xa que son un pouco todoterreo.

Que a motivou para levala adiante?

O que me apaixona é buscar eses lugares que non se coñecen e darlles o valor que merecen. Iso é o que me motiva, descubrir sitios e ver como axudo a outras persoas. É gratificante que a xente se fíe das túas recomendacións.

A día de hoxe dedícase a esta conta exclusivamente de forma profesional?

A día de hoxe a conta está profesionalizada e monetizada, e estou como autónoma. Pero ao tempo estou traballando nunha axencia de márketing. Tamén estou colaborando na parte de márketing nunha tenda de roupa de Lugo que se chama Landra.

Que diría que a distingue doutras contas?

A miña conta é un reflexo da miña personalidade, moi dinámica coma min, que sempre digo que son un cu inquieto, porque non paro. A conta vai por aí.

Cambioulle moito a vida?

A verdade é que si, foi unha evolución tanto persoal como da conta. Fun cambiando e adaptándoa ao que a min me gusta, que é facer vídeos e falar directamente coa audiencia. A miña vida cambiou no momento no que comecei a dedicarme profesionalmente á conta, crear contido e colaborar con marcas.

Esperaba o éxito que tivo?

Estaría mintindo se dixese que non. Como coñecedora deste mundo, dende un principio vin que no momento no que empecei non había tantas contas que se adicaran a este tipo de contido. Si que pensei que era un nicho no que podía aportar algo. Quizais non me imaxinaba tanta repercusión, pero si que podía gustarlle ao público.

Que parte negativa ten traballar en redes sociais?

Nunca desconectas. Unir traballo cos teus intereses non cho permite. Eu traballo 8 horas nunha axencia pegada a un móbil. E saio dese traballo e traballo na conta, cinco ou seis horas diarias a maiores. Estou todo o día pegada ao móbil. É un traballo continuo que non che permite parar porque, se non eres constante todos os días, acábante penalizando.

Que criterio segue á hora de viaxar e recomendar?

Teño como lema de vida ‘fluír’ e así fago co meu contido. As viaxes que fago son porque me apetecen, como calquera outra persoa. A única diferenza é que comparto todo para poder informar.

Como se planifica?

Depende do tipo de viaxe, pero intento deixar unha parte máis exploradora, sobre todo por Galicia. Collo o coche e pérdome por aí.

Algunha anécdota curiosa?

Teño bastantes, porque son bastante torpe. Nunha praia, por exemplo, estaba gravando preto do mar co trípode, veu unha ola e arrastrou o aparato e o móbil e tívenme que meter no mar para recuperalos. E isto en xaneiro. Sequeime co aire quente do coche, e estiven unha semana enferma.

Sitios favoritos para viaxar?

Vivín unha temporada en Bulgaria e encántame esa zona. Europa do Leste é una zona cunha riqueza cultural enorme e, ademais, superbarata.

E en España?

Gústanme moitísimo todas as illas, e ultimamente estou descubrindo que me gusta moito a zona de Valencia.

E en Lugo?

Eu sempre tiro cara a miña terra, Friol, así que sempre recomendo o castelo de San Paio de Narla.

Que sitios aconsella para o verán?

Recomendo moito as Rías Altas, na zona de Ferrolterra. Non están tan masificadas como as Rías Baixas e hai lugares incribles.

Que consellos dá para viaxantes primeirizos?

Pois boa pregunta. O principal é buscar como moverse porque hai moitos sitios aos que é complicado chegar. Tamén aconsello desfrutar ben de cada sitio que se visita antes que ver moitos xuntos nun só día.

Hai algo que lle gustaría empezar a tratar na súa conta?

Interésame o mundo dos tés e infusións, investigo moito e fixen algunhas catas. Ese si que sería un tema que me interesaría, pero creo que aquí non hai tanta cultura ao redor destas bebidas.

Que metas ten para a conta?

A meta principal sería vivir ao 100% de @engaliciamorate. Encantaríame poder adicarme por completo a este proxecto. Teño obxectivos persoais para desenvolver mellor o meu nivel técnico e comunicativo. A miña materia pendente son os contidos da web, pero por falta de tempo e coa cantidade de traballos nos que estou agora mesmo non poido adicarlle toda a atención que me gustaría.