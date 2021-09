Un traballador resultou ferido tras caer dun guindastre de 4 metros no Corgo

Un operario foi trasladado ao hospital ao resultar ferido tras caer dun guindastre situado a catro metros de altura nunha zona de monte do lugar de Adai, no concello do Corgo.

Varios particulares alertaron do accidente ao 112 Galicia ás 9.00 horas deste martes. Posteriormente, os xestores do centro de atención ás emerxencias solicitaron a intervención de Urxencias 061 e dos axentes da Garda Civil e da Policía Nacional. Finalmente, os profesionais sanitarios confirmaron ao 112 Galicia que o operario fora trasladado ao Hospital Universitario Lucus Augusti (Hula).