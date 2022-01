Tegestacín aún no garantiza pagos a obreros y ganaderos si cierra en Outeiro de Rei

El comité de Tegestacín señaló este jueves que la empresa aún no garantizó el cobro de salarios pendientes y de indemnizaciones por despido ante el eventual cierre de la planta láctea de Outeiro de Rei, según indica la CIG. La Asociación Agraria de Galicia reclamó que los ganaderos que le suministran "cobren a produción entregada".

Antes de la reunión entre empresa y comité para negociar el Ere hubo una concentración del personal delante de las instalaciones con el fin demandar el pago de los salarios de diciembre y exigir soluciones de futuro para la factoría.

La CIG ve "intolerable" la actitud de la empresa, que mantiene una actividad productiva y de ventas reducidas "que non se traducen na garantía do pagamento dos salarios". El sindicato lamenta la falta de "actuacións claras" para buscarle una salida a la fábrica, "no que está a ser unha operación especulativa para a súa venda e o traslado da actividade a outras empresas do grupo".

Esta situación será trasladada a la Xunta en el encuentro que mantendrá el comité con la administración gallega para negociar una opción de futuro para la planta.

ASAGA. La Asociación Agraria de Galicia (Asaga) expresó su preocupación por la grave crisis de Tegestacín porque su previsible cierre afectará a docenas de ganaderos con contrato en vigor en una "difícil situación".

Si la coyuntura no cambia radicalmente en las próximas semanas, Tegestacín cerrará sus puertas y, junto a la pérdida de empleo de sus 71 trabajadores, también sufrirán un duro golpe docenas de ganaderos que le venden la leche, la mayoría con contratos en vigor, "que terían complicado, na actual situación de mercado, conseguir un comprador que lles ofrecese un prezo xusto". Esa industria tendría que aparecer de inmediato, porque "a produción dos animais non se pode pagar", dice Asaga.

La asociación exige que los ganaderos cobren la producción entregada, porque "bastantes problemas terán que afrontar como para asumir as reclamacións das facturas impagadas". También pide que intervengan las administraciones para impedir que decenas de familias "se vexan perxudicadas" y buscar un comprador para la planta de Outeiro de Rei, lo que evitaría "a deslocalización da produción y do emprego".