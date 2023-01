La subida de las pensiones beneficiará a "uns 114.000 lucenses", según Miñones

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, destacó este jueves que cerca de 114.000 lucenses se beneficiarán de la actualización del 8,5% de las pensiones, lo que supondrá que cada jubilado de la provincia "cobrará unha media de 87 euros máis ao mes". Miñones facilitó estas cifras en una visita que realizó este jueves a la residencia de mayores de Castroverde y en la que estuvo acompañado por el presidente de la Diputación, José Tomé; el alcalde del municipio, José María Arias, y la subdelegada en Lugo, Isabel Rodríguez, entre otros.

Miñones, que aprovechó la visita para charlar con algunos de los residentes de este centro de la red provincial, explicó que con las medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, "un xubilado medio en Galicia cobrará uns 233 euros máis cada mes", lo que equivale a unos 1.300 euros más al año, "o que na práctica é cobrar como 15 pagas en lugar de 14", expuso.

José Miñones también incidió en que esta actualización de las pensiones "faise compatible coa sostenibilidade do sistema, xa que por primeira vez en 13 anos o Goberno volve ingresar recursos na hucha das pensións para garantir as do futuro".

El delegado del Gobierno también valoró que esta actualización de las pagas "protexe o poder adquisitivo dos nosos maiores" y precisó que la nómina de las pensiones que el Estado abona en Galicia suma "11.000 millóns de euros, unha cifra equivalente a todo o orzamento da Xunta"