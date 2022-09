Los rabadenses se sentirán un poco huérfanos con la jubilación de José Manuel Candal, Lolo, su único policía local, que a sus 61 años se acogió a la jubilación anticipada el pasado día 15. "A partir de agora se tocades o timbre da miña casa que sexa para tomar un viño", advierte este funcionario que a lo largo de 34 años de ejercicio en solitario no se limitó a las labores propias de su puesto. "Houbo momentos nos que tiven que facer de todo. Cando abriron o centro de saúde non había persoal suficiente e daba a vez os mércores pola mañá. Nos 90 botei catro ou cinco anos lendo os contadores das casas, a raíz da morte do funcionario encargado das augas, que faleceu o día da miña voda". En esta etapa también cobraba los recibos del agua y del impuesto de vehículos por las casas, "pois daquela había moita xente que non os tiña domiciliados", cuenta.

Trabajar solo resultaba a veces complicado, "sobre todo cando como policía local tiña as competencias de tráfico, que hai cinco anos pasaron á Garda Civil. Facer un atestado dun accidente múltiple con feridos non resulta fácil para unha soa persoa", comenta.

Durante este largo periplo profesional, Lolo Candal tuvo que afrontar situaciones difíciles o desagradables. "Lembro o atestado que fixen cando un home morreu cando circulaba en bicicleta diante da casa do concello. Tamén entrei nun domicilio, acompañado por un Garda Civil, e atopamos morto un propietario. Noutra ocasión acudimos á casa dun matrimonio, alertados por unhos veciños que levaban varios días sen ver os anciáns, e estaban sen vida". Otro momento duro desde el punto de vista emocional fue ayudar a la ordenación del tráfico en el entierro de cuatro jóvenes de la localidad fallecidos en accidente de tráfico en 1994, "que eran veciños e coñecidos meus".

A LA ENTRADA DEL COLE. Más allá de estos sinsabores, Candal se va con otras anécdotas entrañables. Una de ellas era la escena que se repetía cada inicio de curso, cuando acudía a supervisar la entrada y salida del colegio. "Os nenos que viñan por primera vez choraban porque non querían entrar. Entón as nais dicían: "Aí esta o garda. A mín non me facía gracia que me collesen medo os pequenos, así que ao día siguinte ía con caramelos para gañar a súa confianza. As nais flipaban e a algunha cheguei a pedirlle que non asustase ao fillo con ese comentario", recuerda.

Este rabadense se va con la satisfacción de "ter unhos compañeiros de luxo. Vounos botar de menos". La relación entre los integrantes de la corta plantilla municipal es estrecha, aunque el policía local coincidía más con los operarios de servicios múltiples, "pois sempre ía con eles se tiñan que colocar unha grúa para arranxar farolas ou calquera outro traballo". Guarda, además, muy buenos recuerdos de los dos alcaldes para los que trabajó. "Un foi como un pai e outro como un irmán para min", asegura al referirse al popular Alfonso González Barrera, que estuvo en la alcaldía hasta 1999, y al independiente Francisco Fernández Montes, bajo cuyo mando permaneció más de dos décadas.

Al tratarse de una persona muy conocida por su labor profesional y su activismo social, Lolo Candal reconoce que, una vez jubilado, ya le rondan para volver al Concello como edil. "É certo, pero teño dúbidas. Antes de decidirme quero ver como respira a xente e ten que convencerme o proxecto".

Impulsó el Máster de Futbolín otros torneos

Lolo Candal hizo de todo en Rábade. Fue futbolista, cabezudo en las fiestas y rey mago en la cabalgata. Organizó torneos de cartas, maratones de fútbol sala e incluso campeonatos de tenis de mesa y ajedrez de chaval. Pero, sobre todo, será recordado como impulsor del Máster de Fútbolín.



Repercusión nacional

El Máster contribuye a que Rábade se conozca en toda España y Candal seguirá con esa pasión. "Terei más tempo para o torneo e para o 25 aniversario da liga lucense", indica. Ya no tendrá que negarse a la insistente petición de periodistas de una revista nacional para que se hiciese una foto jugando de uniforme, pero admite que "ser policía axudaba a convencer á xente de que iamos en serio co Máster".