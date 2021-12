Sobrada se ilumina como Vigo

Son, sin duda, las dos casas más luminosas de esta Navidad en la comarca de Lugo y alrededores. Conductores y viandantes que pasan por la carretera de Outeiro de Rei a Castro de Ribeiras de Lea hacen un alto para contemplar la llamativa decoración navideña de estas viviendas, cercanas entre sí, en la parroquia outeirense de Sobrada. "Non hai día no que os curiosos non paren para sacar fotografías ou gravar vídeos das luces", asegura Luz Yáñez, propietaria de uno de los inmuebles.

El espectáculo trae a la memoria la iluminación de las calles de Vigo. Ambas familias diseñaron, sin ponerse de acuerdo, un espectacular alumbrado, pero sin ánimo de competir entre sí "e moito menos con Abel Caballero. Eso deixamosllo á alcaldesa de Lugo", bromea Yáñez.

Ambas casas componen, con el alumbrado de sus jardines y fachadas, un entrañable canto a la Navidad hasta convertirse en un lugar de referencia. Encendieron las luces a principios de diciembre con la intención de mantenerlas hasta después de Reyes. "É un xeito de animar o pobo nestas datas tan significadas", asegura Cristina Lago Reboredo, dueña de la otra residencia, quien precisa que existe cierto efecto contagio, ya que otra vivienda de la zona "tamén aumentou os motivos de Nadal". Y lo dice con el deseo de que el fenómeno vaya a más.

"Comezamos a facer este decorado o ano pasado e este prácticamente só lle engadimos unha árbore", manifiesta Abel Vélez, esposo de Cristina. Es un proceso trabajoso, pero que les llena de ilusión, "sobre todo polos nenos, que botan unha man", aseguran ambos en relación con sus hijos de 12 y 4 años de edad. Luz Yáñez explica que su marido y ella decidieron aumentar el alumbrado de ese año, que combinan con figuras navideñas como el Papá Noel, cervatillos o simulación de nieve.

La ubicación de ambos decorados -cada uno está en un margen del vial- se complementa. Las personas que se desplazan en un vehículo desde el polígono de Castro al de Outeiro ven casi de frente el bello espacio creado por Abel y Cristina. Quienes circulan en sentido contrario observan el efectista montaje instalado por sus vecinos. Desde cualquier perspectiva, Sobrada es una llamada a la ilusión navideña.