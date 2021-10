Pablo Rivas, futuro alcalde de Portomarín: "O listón que deixa Serrano está moi alto"

Aunque ya había anunciado en varias ocasiones su intención de no continuar en la alcaldía, la dimisión de Juan Serrano al frente del Concello de Portomarín causó una gran sorpresa no por el hecho en sí sino por el momento en el que se produce, a dos años vista de las próximas elecciones municipales y justo un mes después de que el PP lucense celebrara su congreso provincial en Outeiro de Rei, el pasado 19 de septiembre.

Si en la entrevista que concedió a este diario el pasado mes de junio, Serrano ya señalaba que "é máis doado mover a catedral de Santiago que eu opte á reelección", nada hacia presagiar que los tiempos se precipitaran del modo que lo han hecho. Y es que el que fue regidor de la localidad durante los últimos diez años formalizó su dimisión el viernes, aunque la noticia no trascendió hasta este lunes.

A pesar de que El Progreso intentó ponerse en contacto este lunes con él para conocer las causas de su renuncia, todos los intentos realizados resultaron infructuosos.

Fuentes de su partido esgrimieron, por su parte, que la dimisión se debe "exclusivamente" a razones personales y a su intención de dedicar más tiempo a la empresa del sector avícola de la que es propietario. Desde el PP también niegan tajantemente que tras la renuncia se esconda algún tipo de desencuentro con la actual directiva provincial.

Sea cual sea la razón de materializar su renuncia en este momento, la realidad es que Juan Serrano siempre defendió que los cargos públicos deben estar limitados en el tiempo y que había que saber dejarlos "cando se cumplen os proxectos previstos", con el fin de dejar paso a personas e ideas nuevas.

La dimisión de Juan Serrano no significará, en todo caso, que abandone definitivamente la política ya que según ha podido saber este periódico su intención es seguir como concejal, en donde su grupo gobierna con mayoría absoluta, y también mantendrá su cargo en la ejecutiva del PPdeG.

NUEVO ALCALDE. Juan Serrano cederá el bastón de mando a su número dos y hasta ahora teniente de alcalde, Pablo Rivas Folgueira. Hombre de confianza y estrecho colaborador del propio Serrano, el futuro regidor de Portomarín se convertirá en el momento en el que se formalice su nombramiento en el regidor más joven de la provincia, con 32 años.

Pablo Rivas es natural de un pequeño núcleo de Portomarín, municipio en el que reside. Arquitecto técnico de profesión, su primera incursión en la política fue en el año 2015 cuando se presentó como número seis en la lista del PP, que encabezaba el propio Serrano.

Aunque en aquella ocasión no logró acta de concejal, volvió a concurrir en los comicios de 2019, pero ya como número dos.

El Partido Popular gobierna en la localidad con la mayoría absoluta que le otorgan sus cinco concejales, frente a los cuatro que logró el PSOE en aquellas últimas elecciones municipales.



"O listón que deixa Serrano está moi alto. Traballarei para acabar os seus proxectos"

Cando se faga oficial o seu nomeamento como novo alcalde de Portomarín, Pablo Rivas converterase aos seus 32 anos no alcalde máis novo da provincia.

Colleuno por sorpresa a dimisión de Serrano?

Non, para nada. Esa posibilidade era algo que xa tiñamos falado desde hai tempo todos os compañeiros. El xa anunciara en varias ocasións a súa decisión de deixar a alcaldía e isto podía pasar en calquera momento.

Cando espera que se faga oficial o seu nomeamento?

Agora hai un prazo para convocar o pleno extraordinario no que se dará conta da dimisión do alcalde e, posteriormente, os concelleiros da corporación votarán ao novo rexedor. Supoño que entre esta semana e a que vén culminarase este proceso.

Cando se presentou nas eleccións de 2019 como número dous da lista do PP, esperaba ter que asumir a alcaldía?

En certa medida podía esperarse, porque sabía que Juan non ía seguir na alcaldía por tempo indefinido. El sempre defendeu que os cargos públicos debían estar limitados no tempo. Non obstante que me esperase que isto podería chegar a ocorrer non evita que sinta unha certa vertixe e non mo acabe de crer do todo.

O seu case é chegar e bicar o santo. Entrou por primeira vez na corporación en 2019 e previsiblemente chegará aos próximos comicios en 2023 como alcalde.

Aínda que me presentei por primeira vez a unhas eleccións en 2015, o certo é que por aquel entón non obtiven acta de concelleiro ao ser o sexto da lista. Agora é un momento distinto e como tenente de alcalde xa tiven que ir asumindo cada vez máis responsabilidades.

Cales serán os seus obxectivos inmediatos á fronte da alcaldía?

Juan deixa un listón moi alto, polo que nos próximos meses poñerei todo o meu empeño e dedicación a acabar todos aqueles proxectos que aínda están sen rematar. Sei que asumo unha responsabilidade moi grande, pero estarei totalmente involucrado neste proxecto.

Asústalle a falta de experiencia?

Como comentei antes, nos últimos anos xa tiña un nivel de responsabilidade moi alto dentro do goberno local. En todo caso, que Juan quede como concelleiro é un grande alivio, porque a súa experiencia, xunto á do resto do equipo, seguro que me serve de moito en todo momento.