El show de Fraga en Palomares volvió a revivirse, medio siglo después, en las piscinas de Portomarín. Corría el año 1966 cuando el entonces ministro de Información con Franco se dio el famoso baño en la playa almeriense para demostrar que las aguas no eran radioactivas y este jueves, el regidor portomarinense, Juan Serrano, no se quedó atrás y no dudó en zambullirse en el agua emulando al histórico dirigente popular. En esta ocasión el chapuzón tenía la finalidad de tranquilizar a los vecinos ante la polémica surgida este martes por el verdor de los vasos de las instalaciones municipales.

Ante las críticas del PSOE, que criticó la "falta de salubridade" del agua, y tras estar las piscinas dos días cerradas para subsanar el problema, Serrano, ni corto ni perezoso, se dirigió a las instalaciones municipales con su mejor bañador y su toalla de Agatha Ruiz de la Prada y se dio un baño de multitudes.

"Había anos que non me metía na auga e creo que era o momento. Quen mellor que eu para demostrar que a nosa piscina está en perfectas condicións", alegó con orgullo el regidor popular, quien no dudó en divulgar poco después su hazaña en las redes sociales. Una docena de instantáneas en su perfil de Facebook y varias decenas de "me gusta" dejaban constancia de un instante que, probablemente, también dejará huella.

"Foi un baño moi relaxante", relató el alcalde tras el remojón, y animó a la líder de la oposición, la socialista Silvia Rodríguez -que cargó estos días contra el regidor por el estado de la piscina- a que se diese una chapuzón. "Xa sabemos que non e unha boa noticia para a oposición, pero a piscina volta a estar aberta. O baño relaxoume e fixome sentir ben e recoméndolle á voceira socialista un baño e despois unha tila", espetó el popular en las redes sociales. También le recordó a Rodríguez que "para poñerse sueldo de alcalde hai que gañar as eleccións, cousa que algunha nunca fixo".

Tras la anéctoda, el alcalde explicó que los técnicos dieron el tratamiento pertinente al agua para aclararla y precisó que "sempre foi apta para o baño". Volvió a achacar su verdor a la tormenta del lunes y a incursiones para baños nocturnos justo cuando el agua estaba bajo tratamiento, tras lo que animó a los vecinos a darse un baño en el recinto.