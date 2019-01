El alcalde de Castroverde, Xosé María Arias, prestó declaración ante agentes del Seprona después de haber abatido accidentalmente durante una jornada de caza a un porco celta al confundirlo con un jabalí.

Al parecer, Arias se encontraba cazando con su cuadrilla cuando disparó a un animal pensando que era un jabalí. Sin embargo, cuando los cazadores llegaron junto a la pieza, descubrieron que se trataba de otra raza.

Arias calificó lo sucedido como un "erro" pero aseguró que todo está "en regra". "Eu expliquei o que había. Que foi nun acto regrado de caza. Había uns xabaríns, saíu un, despois un animal atacou a un dos cans, disparámoslle e ao chegar alí vimos que non era un xabarín e era un porco doutra raza", explicó el regidor.

"Despois houbo a denuncia dun particular, alguén descoñecido, parece ser. Esta denuncia chegoulle a Libera -una asociación animalista-, que á súa vez presentou unha denuncia ante o Seprona", indicó el alcalde castroverdés.

El regidor insistió en la imposibilidad de determinar con antelación si el animal en cuestión es un jabalí o no. "No momento ves dous animais moi similares, non pensas que pode ser outro bicho. Entón no momento que sae, disparámoslle varios e deuse a casualidade de que quen lle deu fun eu. Despois xa vimos que non era un xabarín, de sabelo evidentemente non disparariamos", comentó Arias.

El regidor socialista indicó que "a proliferación de animais soltos e de cruces que se soltan" provoca que este tipo de incidentes puedan llegar a repetirse.

"Eu non estou preocupado porque a cuadrilla está en regra e todo o demais tamén. Foi só un erro", concluyó Arias.