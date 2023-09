Segundo día de clases casi vacías en Rábade a la espera de una reunión con la Xunta

El plantón de los padres y los alumnos del Ceip Otero Pedrayo de Rábade ante la decisión de la Consellería de Educación de unificar las clases de 4º y 5º de primaria continuó este martes, por segundo día consecutivo, con un amplio seguimiento y con la mayoría de aulas casi vacías. Las familias, encabezadas por la Anpa, siguen en pie de guerra y sin llevar sus niños a clase mientras esperan por los frutos de una nueva reunión. Esta será este jueves en Santiago, donde la jefa territorial de Educación en Lugo, Sagrario Sánchez, se citará con representantes de la Xunta para exponer diversos asuntos, entre ellos la situación del colegio rabadense.

Por su parte, la directiva de la asociación de madres y padres se reunió este martes y acordó que varias familias se desplacen a Compostela con motivo de este encuentro.

Además, la Anpa corroboró su decisión de continuar con la huelga. Un parón total para los niños de 4º y 5º de primaria que ayer supuso la ausencia de más del 60% del alumnado de un Ceip que supera el centenar de matrículas, según cifras de la dirección del colegio, lo que obligó a modificar la actividad lectiva en casi todas las aulas y solo dos pudieron funcionar con normalidad, explicó la directora, Remedios González.

Asimismo, los pequeños de tres años sí acudieron para no interferir en el periodo de adaptación en el que se encuentran inmersos estos días, añadió la docente.

Desde la Anpa se muestran agradecidos por el apoyo que reciben en sus reivindicaciones. "Non sei se haberá solución ou non, pero ver que o primeiro día logramos un seguemento do 100% é algo que non esperabamos", expresaba ayer la presidenta del colectivo, Lucía Lozano, que también daba las gracias en nombre de todos los miembros de la asociación "ao cole e aos pais polo seu apoio", así como "á alcaldesa -y directora del Ceip-, que nos está botando unha man no que pode".

También el PSOE y el BNG se unieron a la petición de no unificar los dos grupos, con ocho alumnos cada uno, y anunciaron que llevarán su protesta al Parlamento, mientras que Independentes por Rábade apoyó la manifestación del lunes, cuando los padres cortaron la Nacional 6 y culminaron su marcha en el edificio multiusos de la Xunta, en Lugo.