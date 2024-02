Rueda acusa a Pontón de "avergonzarse" de su "estrecha relación" con Otegi

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha asegurado este miércoles en Friol que el BNG no quiere aclarar en campaña si concurrirá a las elecciones europeas con EH Bildu ya que les "avergüenza" reconocer el "estrecho vínculo" que existe entre la candidata de los nacionalistas para las elecciones gallegas, Ana Pontón, y Arnaldo Otegi.

Tras ser consultado por la denuncia realizada por su partido de que el BNG llevará en sus listas de Bruselas a un condenado por terrorismo, Rueda se ha mostrado tajante. "Es una evidencia. Ese dato es cierto y la relación estrecha también. A día hoy el BNG no ha sido capaz de aclararlo, supongo que porque la respuesta es afirmativa y no quiere decir en campaña si van a ir en las mismas listas Bildu y el BNG", ha indicado.

"Hay muchísimas fotografías, muchísimos ejemplos, mensajes de ánimo en las redes sociales de Arnaldo Otegi a la candidata del BNG. Por lo tanto, ¿por qué se molestan tanto?, ¿por qué les parece mal y se ponen nerviosos y nerviosas cuando les recuerdan esta relación que ha sido siempre estrecha?", se ha preguntado en voz alta el líder del PPdeG.

Alfonso Rueda, que ha acusado también al BNG de encontrarse inmerso en un "proceso de blanqueamiento" en plena campaña electoral, ha asegurado que a los nacionalistas "no les interesa ahora" que les relacionen con Bildu: "No les interesa que salga, pero es la cruda realidad, es evidente en el programa electoral y en imágenes gráficas en redes sociales, pero parece que ahora les avergüenza porque es verdad".

Críticas a Zapatero

El presidente de la Xunta, que ha atendido a los medios tras visitar, en compañía del conselleiro do Medio Rural y número tres de la lista popular por la provincia de Ourense, José González, y el alcalde de Friol, José Ángel Santos, una explotación ganadera en la parroquia de Nodar, ha respondido durante su intervención a las palabras del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afeando su ausencia en el debate de este miércoles organizado por RTVE.

"El señor Zapatero está diciendo muchas cosas que demuestran que desconoce Galicia y esto es una muestra más. Es lo que tiene solo venir aquí en campañas electorales", ha manifestado, para acto seguido asegurar que no seguirá el debate ya que que cuenta con "actos electorales" programados a esa misma hora.

Rueda, en Friol. SEBAS SENANDE

"Yo lo que espero de este debate es que se pongan de acuerdo en lo que llevo pidiendo. Mañana todavía quedarán 48 horas de campaña y yo pedí menos de 24 para tener ese debate cara a cara. Si son capaces de hablar entre ellos y decir cuál de los dos sería el que representaría a los demás en el cara a cara, yo estoy dispuesto todavía mañana y pasado mañana, en el medio que ellos quieran", ha indicado Rueda, interpelando a los candidatos de BNG y PSdeG.

La AVT critica que Pernando Barrena sea asesor en Europa del BNG

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que el BNG tenga como asesor de una eurodiputada a Pernando Barrena, propuesto por Bildu como cabeza de lista para las europeas y que "reconoció en 2016 su vinculación con Eta para evitar entrar en prisión y asumiendo una inhabilitación de un año y ocho meses". "Víctimas humilladas y terroristas en los escaños", ha censurado.

A través de un comunicado este miércoles, la AVT lamenta que la situación no es "nada nueva", recordando que Barrena ha sido en esta legislatura eurodiputado de EH Bildu, que se presentó a las últimas elecciones europeas en coalición con el BNG y se ha repartido el escaño con la gallega Ana Miranda, intercambiándose los puestos de asesoría en el grupo parlamentario europeo.

La asociación menciona que Barrena ha sido detenido en numerosas ocasiones y procesado en varios sumarios contra Eta, llegando a ser investigado por "108 delitos". Y añade que salió en libertad bajo fianza, pero que en 2008 fue arrestado de nuevo acusado de integración en organización terrorista.

En este sentido, la asociación precisa que Barrena estuvo dos años en prisión preventiva, de la que salió bajo fianza de 500.000 euros, y destaca que durante una de sus detenciones, los agentes descubrieron que tenía en su casa un cuadro enmarcado con el anagrama de Eta.

"Desde el momento que se ha ido blanqueando políticamente a Bildu, toda esta serie de personajes han ido volviendo a las instituciones paulatinamente llegando a ser socios de Gobierno. Y esto para las víctimas del terrorismo es muy humillantes y doloroso. Mucho", denuncia.

Pontón ve "nervioso" al PP

Ana Pontón ha observado que "el nivel de nerviosismo del PP está superando todo lo que se podía imaginar en esta campaña" tras difundir un vídeo en la que la equiparan a Otegi. "Cuanto más nivel de nervios del PP quiere decir que el cambio es imparable, estoy absolutamente convencida", ha enfatizado.

"A mí lo que me preocuparía es que me comparen un partido de extrema derecha, en contra de que el gallego se pueda usar en este país o con un partido que está condenado por corrupción", ha contestado para señalar que el PP es un partido "que no tiene ningún candidato que se presente a los debates".

Pontón, que no pudo reprimir una risa tras escuchar la existencia de este nuevo vídeo, ha dicho que "cada vez hay más pulsión de cambio en Galicia, que todas las personas tengan un futuro mejor y apuesten con ilusión y ganas, con la sonrisa en los labios" el próximo 18 de febrero.

El vídeo que ha difundido el PPdeG dibuja un BNG que es "lobo con piel cordero", con imágenes de ERC y de la manifestación a favor del acercamiento de presos de Eta a País Vasco. Sobre este tema, Pontón fue preguntada en días pasados en una entrevista y defendió que "de lo que se trata es de aplicar la legalidad con igualdad para todas las personas" y remarcó que en el BNG "siempre" han estado, están y estarán "en contra de Eta".Además, en el vídeo también dice que el BNG "quiere echar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil".