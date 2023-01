Rouco renuncia a ser el alcaldable del PSOE en Palas de Rei

Horacio Rouco, uno de los históricos socialistas de la provincia, confirmó el viernes su decisión de "dar un paso al lado" y no presentarse como candidato a la alcaldía de Palas de Rei en las próximas elecciones municipales, previstas para mayo.

El PSOE se queda así sin uno de sus principales baluartes en la comarca de A Ulloa y aunque nunca logró la alcaldía, en al menos dos ocasiones quedó muy cerca de conseguirla. La primera de ellas, fue en 2007 cuando se quedó a solo dos votos de diferencia -1.430 frente a 1.432- del popular Fernando Pensado, que conseguía así mantener el bastón de mando. La segunda vez, en 2011, aunque la diferencia entre ambos fue algo más amplia, esta no había llegado a los 150 sufragios.

De talante tranquilo y conciliador, Rouco llegó a la política de la mano de su vecino José Blanco y, de hecho, a lo largo de su carrera siempre se mostró muy próximo al que fuera ministro de Fomento en el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Horacio Rouco no quiso entrar en las razones de su retirada de la primera línea política. "Despois de tantos anos encabezando as listas socialistas, creo que é o momento de dar un paso ao lado, aínda que eu vou a estar nun segundo plano axudando en todo o que me necesiten", señaló.

O Corgo

Si en Palas de Rei la renuncia de Horacio Rouco obliga al PSOE a elegir un nuevo alcaldable, en el municipio de O Corgo los socialistas también podrían anunciar importantes novedades en los próximos días. En estos momentos, hay voces que apuntan a la posibilidad de que el actual diputado en el Congreso Javier Cerqueiro pueda volver a encabezar la lista de los socialistas en su municipio natal.

Detrás de esta decisión están los buenos resultados que Cerqueiro ya cosechó en anteriores comicios, en los que su tirón personal resultó fundamental para que el PP perdiese en 2015 la mayoría absoluta. De confirmarse este paso, habría que ver en que posición queda el que fue el cabeza de lista en 2019 y actual portavoz socialista en la corporación, Francisco Otero.