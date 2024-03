Robra celebra as súas festas durante catro días coas orquestras Olympus, París de Noia e Trébol

A parroquia de Robra, en Outeiro de Rei, celebra as súas festas pola Virxe das Dores e Xesús Nazareno durante catro días, cun programa no que a comisión -José Luis Lombao, José Manuel Sánchez, José Rodríguez e Ánxel Lamas- leva traballando "desde o día seguinte ao sorteo no que saímos elixidos, hai un ano".

As festas comezarán na noite do venres ao sábado coa verbena a cargo de Olympus e DJ Casanova a partir das 00.05 horas, porque "queremos respectar a tradición de recollemento do Venres Santo", explica Lombao. Ao día seguinte haberá sesión vermú ás 13.30 co grupo Fénix, que volverá tocar pola noite acompañado de París de Noia, mentres que o domingo tocará a orquestra Trébol despois da misa, que será ás 13.00. Ás 18.00 farase honra ao denominado Día dos Nenos, pois haberá xogos tradicionais e atraccións a partir das 18.00, e sesión de tarde con Trébol ás 20.00 horas.

O luns, o Día da Patroa, terá lugar a misa ás 13.00 e vermú co grupo Os Valuros. Ese día será tamén o sorteo da nova comisión.